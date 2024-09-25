監委要查！高雄登革熱防治噴藥涉超標 恐危害健康與環境
監委紀惠容今天表示，高雄市政府執行登革熱防治作業，涉以超過標準劑量方式進行成蟲化學噴藥防治措施，恐影響民眾身體健康及造成環境危害，中央對用藥安全有無規範，已申請自動調查。
紀惠容透過新聞稿表示，民國112年登革熱疫情嚴峻，高雄市政府衛生局為辦理登革熱疫情緊急防治作業，進行熱煙霧空間化學噴藥防治工作，卻疑似有濃度超標與涉及危害環境安全及人體健康情事。
紀惠容指出，這類特殊環境用藥藥劑種類、使用劑量安全值，以及噴灑方式有無明確規範，另為了解相關化學藥劑使用時，是否會造成環境危害或造成接觸藥劑人員與民眾身體健康危險，已申請立案調查。
紀惠容提到，高雄市政府執行防治作業有無明確規範特殊環境用藥種類，中央政府對用藥安全有無規範，權責如何，事關特殊環境用藥安全及人民身體健康權益，有進一步調查了解必要。
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