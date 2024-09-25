廖達琪接任民主基金會執行長 學者：民進黨弄巧成拙

「中山大學退休教授廖達琪比立法院長韓國瑜原本推薦的政大教授盧業中還親藍，民進黨原本想要卡韓國瑜推薦的人，結果妥協的人選更藍，豈不弄巧成拙？」學者嚴震生受訪時如此分析。不過民進黨立委吳思瑤表示，執行長順利上任代表「從來沒有卡韓這件事情」。

綠澄清沒有卡韓

台灣民主基金會25日上午召開董事會決定執行長人選，最後由代理執行長廖達琪擔任執行長，原本韓國瑜推薦擔任執行長的政大教授盧業中則任副執行長。吳思瑤在民進黨中常會前聯訪表示，在野黨不斷釋放民主基金會要「卡韓」，但自始自終發生的幾個事件都非常清楚證明「從來沒有卡韓這件事情」。

吳思瑤指出，一開始誰接任民主基金會董事長，在野黨就操作說民進黨一定是拒絕讓韓國瑜出任，可是韓國瑜仍最終順利擔任董事長；第二關的卡韓論述跟帶風向，來自於是否由韓國瑜人馬出任執行長或是循與總統外交理念相合的執行長出任。她希望，卡韓說法不攻自破之後，不要再惡意操作。

廖比盧更具政治性

在開完董事會後，廖達琪表示，會中氣氛非常祥和，僅花5、6分鐘即完成人事案的討論，最後無異議一致通過。她表示，韓國瑜說台灣走出去要有三條腿，一是維護中華民國主權、二是台灣自由民主，以及台美關係的重要性，廖達琪強調，民主基金會繼續在自由民主上面努力，韓國瑜期待基金會繼續擦亮台灣自由民主的招牌。

政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時表示，若民進黨抵制盧業中，是為了抵制泛藍人選擔任民主基金會執行長，那這次找廖達琪並不合理，因為廖達琪與盧業中相比，在藍營的政治參與度更高，代表國民黨的黨性更強，盧業中雖然偏藍，但過去經驗仍多在學術圈內，政治性沒那麼強。

留下刻意杯葛印象

「民進黨就是不要讓韓國瑜的人上！」嚴震生指出，最後韓國瑜看民進黨願意找廖達琪，應該也評估過反正執行長人選都是偏藍，還是有將民主基金會拿下來，因此沒有損失，因此順水推舟。他認為，民進黨雖然自認為抵制韓國瑜的人選贏了面子，但卻也輸了裡子，給外界留下刻意杯葛的印象。

嚴震生分析，廖達琪上任後，仍會繼續民主基金會過去的任務，積極推動宣揚民主價值的活動與論壇，甚至是出訪行程與補助，但如果是牽涉到類似促進台獨的東西，推動的機會可能就沒那麼高。

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