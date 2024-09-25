王世堅：柯文哲被國民黨賣了 民眾黨還幫忙數鈔票

藍白黨團在立法院程序委員會聯手封殺總預算案，民進黨立委王世堅指出，民眾黨要想清楚，民眾黨主席柯文哲被國民黨賣了，民眾黨還幫忙數鈔票，這很奇怪；他還要民眾黨走自己的路，告別柯文哲，並割捨實為政治賭徒的民眾黨團總召黃國昌。

國民黨立法院黨團昨在程序委員會提案將總預算案暫緩列案，藍白攜手通過提案，但藍委羅廷瑋因投棄權票，引爆藍營支持者灌爆他的臉書，他在受訪時鞠躬道歉，表示已深刻檢討自身錯誤。

王世堅認為，不管哪黨的區域立委，都會受到選民的監督跟壓力，國民黨區域立委將紛紛打退堂鼓，畢竟要退總預算卻說不出個所以然，只是因為情緒，「國民黨曾幾何時那麼體恤民眾黨？白色力量不要被騙了」。

王世堅批評，民眾黨一直把自己塑造成「孤臣逆子」，希望得到藍色支持一起救柯文哲，這是莫名其妙，民眾黨必須告別柯文哲才能浴火重生，八席立委才能發揮實質功能審查行政院預算，這才是社會想看到的。

他也強調，柯文哲案就讓司法獨立審判，隨著一件件不堪檢驗的細節被公開，民眾黨立委們情何以堪？現在以柯文哲被羈押作為對抗執政黨的情緒，但柯事涉圖利，甚至有收賄嫌疑，屬司法追究範圍，跟執政黨有什麼關係？

王世堅說，隨著真相陸續被揭發，社會大眾看得更清楚，現在連小草們都不接受民眾黨用政治力量幫柯文哲掩護，說成秋後算帳、政治鬥爭，越來越沒有人接受這樣的說法，民眾黨8席立委應該看得更清楚，不要再跟國民黨瞎起鬨，非常不理性。

他說，自己一直認為民眾黨比較理性，但黃國昌例外，他是政治賭徒、孤注一擲，民眾黨應該走自己的路，告別柯文哲、割捨黃國昌。

另針對黃國昌在直播中呼籲，小草應該剪掉有線電視，看他的YouTube頻道，王世堅則說，第四台看最多的應該就是黃國昌，否則他怎麼知道哪一台說什麼？但台灣是新聞自由國家，每位民眾自有選擇權，黃國昌是把所有民眾當成自己學生嗎？「天啊！太好為人師了吧？」

他重申，黃國昌就是政治賭徒，民眾黨要看清楚，全黨押下去太不值得。