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民進黨周六高雄辦入黨簽名會 三大入黨小物曝光

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩今天展示高雄入黨簽名會的小物。記者黃婉婷／攝影
民進黨發言人韓瑩今天展示高雄入黨簽名會的小物。記者黃婉婷／攝影

本周六是民進黨創黨紀念日，不只在高雄舉辦入黨簽名會，活動前導宣傳影片「我們的民主DNA」也在今天曝光，民進黨今公布三大活動小物，包括結合黨證、一卡通的DPP LOVE&VICTORY小卡、手工冰棍扇及「守護台灣民主路一起走」貼紙。

此外，「台灣國會改革歷程影像展」也於今日在民進黨的官方IG平台正式上線。

民進黨發言人韓瑩指出，「我們的民主DNA」敘述三位來自不同場域從事政治工作的年輕黨員，談談為何選擇加入民進黨，及何以投入現在的政治工作，並表達對於黨與當前政治生態的看法。系列影片共4支，今日公布的首支預告做為周六「入黨簽名會活動」的前導影片，3位主角的個別紀錄影片將在10月陸續上線。

韓瑩表示，本周六日於高雄所舉行的「入黨簽名會活動」，持續在民進黨官方Line@帳號接受報名，其中一個活動周邊小物為「DPP LOVE&VICTORY」，委託年輕設計師Kurt Wu吳承輝，以新款DPP Logo結合活潑的愛心設計，彰顯民進黨對土地的愛與民主認同，除了童趣外，也帶著青春活潑的開朗氣息。現場捐款500元者並願意加入民進黨者，即可獲得此卡並結合黨證的認證章，審核通過、完成入黨黨費後，再透過寄件獲得實體卡片。

韓瑩表示，第二款小物是專為高雄入黨夥伴準備的手工製作「冰棍扇」，分別印上「演唱會月月來 高雄發大財」、「我負責任的說 我挺DPP」、「民主+1 我挺DPP」。另外是因應民進黨創黨38周年紀念，推出活動主視覺「守護台灣 民主路一起走」貼紙，到場參與就能獲得。

韓瑩表示，「守護台灣 民主路一直走：國會改革歷程線上影展」，將在今日中午12點於民進黨官方IG平台上線，藉由特殊設計版型，以12篇章節完整呈現本次展覽，回顧民進黨與台灣走過的改革之路。

影片 民進黨 設計師

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