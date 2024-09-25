2758號決議朝野不同調 賴清德：國會聲明若與國際不同很嚴重

賴清德總統。圖／總統府提供

澳洲、荷蘭國會近日相繼通過「聯大第2758號決議文不涉台」動議，立法院朝野黨團卻不同調，民進黨主席賴清德今在中常會上表示，若我國國會提出的共同聲明與國際同盟不同，將非常嚴重，盼立法院長韓國瑜所帶領的國會能凝聚力量為台發聲。

聯合國2758號決議近日成為朝野攻防焦點，國民黨團強調自始表達反對2758號決議，聯合國大會應盡速接納中華民國重返並完整參與；民進黨團則訴求2758號決議無涉台灣；民眾黨則要求專案報告。由於立場有別，相關提案均逕付二讀，交朝野黨團協商。

民進黨今中常會，邀歷史作家李文成以「台灣應該如何呼應2758－從歷史來釐清」為題進行專案報告。民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德裁示。

賴清德認為，2758號決議寫得很清楚，僅處理蔣介石政府或中共誰能代表中國，並未涉及任何台灣的地位，也沒有縮限台灣參與國際的角色。這是世界民主同盟的高度共識，也是台灣在歷史上難得的機遇，我方外交部及友邦也正在聯合國大會努力，向國際說明台灣2350萬人期盼平等參與聯合國體系的強大民意。

賴清德提及，上周民進黨團提出「2758號決議不涉台」共同聲明的臨時動議，草案完整呼應聯合國憲章的「普遍性原則」及「公民與政治權利國際公約」精神；同時亦符合印太戰略目標，維持區域的安全與和平。

他說，目前，民進黨、國民黨、民眾黨三黨都有提出共同聲明的提案，都逕付二讀等待朝野協商。若我國的國會提出的共同聲明，與國際同盟不一樣，那將是非常嚴重的事情。期待韓國瑜院長所帶領的國會，未來進行朝野協商討論2758號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。

另外，賴清德提及，這周六、9月28日，是民進黨創黨38周年。他勉勵全體黨公職，謹記過去歷史，唯有理解創黨、建黨前輩們置生死於度外的犧牲奉獻，才能明白民主自由得來不易，要加倍珍惜服務人民的機會，傳承清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神。

他指出，過去，前輩們突破威權的限制，為台灣爭取民主自由；現在，我們要團結台灣，和世界民主同盟站在一起，讓台灣繼續做自由的燈塔、民主的堡壘，走向世界。

他說，身為執政黨，要肩負全體國人的期待，培育更多優秀的人才，讓台灣和民進黨大步向前。在這周六，中央黨部也會在高雄舉辦民進黨入黨簽名見面會，希望更多人加入、關心公共事務。

明天下午總統府將成立「全社會防衛韌性委員會」，賴清德指出，會結合各界力量打造更強韌的台灣，並透過實際行動，讓台灣無論遇到什麼災害，都可以「有備無患、有恃無恐、有條不紊」的面對。他也相信，當公私協力，提升全民防救災意識和能力，台灣對災害的抗壓力會有新的提升。

賴清德提及，上周五和這周二，他分別前往嘉義與南投，了解「國家防災日」的大規模演練、及民防團體「福摩薩學院」的社區救災培力課程。未來政府將持續努力，透過運用新科技、打造公私協力的網絡，並且跟國際夥伴密切合作，來強化整體社會防衛韌性，確保台灣未來面對挑戰時，更加穩健和安全。

另外，會中也通過台北市議員許家蓓同志表揚狀案，訂於2024年10月7日上午11時於台北懷愛館景行廳舉行許家蓓公祭儀式，為表民進黨的感謝與敬佩，決議特頒狀表揚。與會人士轉述，許家蓓符合黨旗覆棺資格，當天將由市議會四位同仁協助進行。