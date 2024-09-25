立院內政委員召委迅速選出 藍綠卻為「題目」吵1小時

立法院內政委員會今召委採推舉制，民進黨團推派立委張宏陸、國民黨團推派立委徐欣瑩，眾人一致通過，原場面平和，沒想到隨後藍綠為選題目方式喬不攏，爭執近一小時。最終，徐欣瑩大喊「好啦我退一步」，決定由抽籤決定挑選題目順序，預算報告和機關報告則綁定。

內政委員會上午準時開會，並迅速選完召委，正當大家都還開心地認為內政選最快時，輪到藍綠召委要討論接下來選題目的方法，以及預算和機關報告是否綁定，沒想到卻因為分配問題開始爭執。

徐欣瑩表示，希望用抽籤來挑選，且預算報告和業務報告要切開來抽，並堅持第八屆內政委員會就曾如此，先抽籤選部會後，再抽籤挑預算項目，若想要上下午的機關報告跟預算報告一致，「就盡量挑一樣的就好，一個個挑絕對有辦法，不會混亂。」

張宏陸則說，按照過往經驗，才希望預算和機關報告綁定，「往例都是如此。」王美惠在旁附和地說，枉費內政委員會最早選完召委，若機關報告跟預算報告挑到不一樣的，就會很亂。

蘇巧慧也說，因為報告時間都不多，希望能將程序單純化，像是在質詢內政部時，業務報告連同預算可以一起問，包括委員在準備題目時，也會相對容易，實在不明白要將其拆開的目的是什麼。

徐欣瑩這時手指著王美惠說，「開會就是要兩個召委達成共識，不是她在那邊干擾。」王美惠則回，她尊重徐召委，「但剛說的那句話很不尊重人」，氣氛一度緊張。

國民黨立委林思銘也跳出來緩頰、跟徐欣瑩協調，同時解釋民進黨原希望抽號次決定題目，若要抽籤挑選，預算和機關報告就要綁定；國民黨則希望抽順序來挑選題目，預算跟機關得分開。蘇巧慧表示，可以預期未來光是議事決定就會非常冗長。