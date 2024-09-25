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2758號決議不涉台 賴清德喊話韓國瑜團結朝野發聲

中央社／ 台北25日電
民進黨主席賴清德。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
民進黨主席賴清德。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

民進黨主席賴清德今天說，聯合國2758號決議並未涉及任何台灣的地位，這是世界民主同盟的高度共識，也是台灣在歷史上難得的機遇；期待立法院長韓國瑜所帶領的國會，未來進行朝野協商討論2758號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。

朝野黨團日前都提出對2758號決議聲明，民進黨團聲明堅決反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並呼籲聯合國儘速接納台灣。國民黨團呼籲聯合國接納中華民國重返。民眾黨團要求行政院對國際參與進行報告。立法院長韓國瑜裁示，3黨團聲明都逕付二讀並交付協商。

民進黨今天召開中常會，邀請歷史作家李文成專案報告「台灣應該如何呼應2758－從歷史來釐清」。

民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，最近美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）、美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）等重要人士公開指出，中國以聯大2758號決議為工具損及台灣地位。澳洲、荷蘭國會、義大利外委會也相繼通過挺台議案，大力為台灣爭取參與國際組織空間，更符合2758號決議「不涉台」的主張。

賴清德表示，2758號決議寫得很清楚，僅處理蔣介石政府或中共誰能代表中國，並未涉及任何台灣的地位，也沒有縮限台灣參與國際的角色。這是世界民主同盟的高度共識，也是台灣在歷史上難得的機遇，外交部及友邦也正在聯合國大會努力，向國際說明台灣2350萬人期盼平等參與聯合國體系的強大民意。

賴清德說，上週民進黨團提出「2758號決議不涉台」共同聲明的臨時動議，草案完整呼應聯合國憲章的「普遍性原則」及「公民與政治權利國際公約」精神，同時也符合印太戰略目標，維持區域的安全與和平。

賴清德指出，目前民進黨、國民黨、民眾黨三黨都有提出共同聲明的提案，都逕付二讀等待朝野協商。若台灣的國會提出的共同聲明與國際同盟不一樣，「那將是非常嚴重的事情」。

賴清德說，期待韓國瑜所帶領的國會，未來進行朝野協商討論2758號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。

另外，賴清德感謝李文成精彩的報告，點出台灣勇於跳脫歷史的沉痾，努力創造自己對世界的影響力，才能持續獲得國際盟友的鼎力支持。

民進黨 聯合國 賴清德 韓國瑜

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