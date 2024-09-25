快訊

35元買麵包中千萬！7-ELEVEN 7、8月發票開出4張千萬特別獎 名單一次看

川普讚揚「俄國很會打仗」 批拜登賀錦麗讓美國陷入俄烏戰爭

挨批得寸進尺…張國煒再談長榮遺產風波：遺產趕快分一分

聽新聞
0:00 / 0:00

傳朱立倫改黨團2758號決議文至深夜 國民黨：一體合作

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照

立法院朝野黨團上周針對聯合國大會第2758號決議文展開攻防。傳出有藍委認為，黨團輿情回應速度太慢，黨主席朱立倫更親自操刀修正提案文字，改到半夜2時。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，黨中央與黨團一體，溝通沒有任何問題。

媒體報導指出，黨中央在看到書記長林思銘提到，對2758號決議文表示尊重後，覺得黨團回應不妥，最後黨團提出的版本，還是由朱立倫親自操刀修正，改到半夜2時多才送還黨團提案。

李彥秀今在中常會後受訪表示，黨中央跟黨團本來就是一體的，特別是在現在內造化之後，許多立委其實都是黨中央幹部，本來就是一體合作，無論是重要的議案跟黨團溝通，都沒有任何溝通障礙跟任何問題。

李彥秀說，重大議案由中央來跟黨團配合，朱立倫也都特別關心，溝通上沒有太大的問題，也沒有所謂回應太慢的問題。重大議題涉及兩岸、黨的核心價值，朱立倫與國民黨團總召傅崐萁第一線都有一定的溝通，也有一定的默契，大家可以看到最後呈現的，就是黨中央跟黨團合作共同努力的結果。

國民黨 朱立倫 李彥秀

延伸閱讀

朱立倫：立委有權卡預算 政院趕緊補救才是正軌

死刑釋憲 朱立倫：大法官成憲政哥吉拉「超越職權」

國民黨啟動接班人計劃 朱立倫：一代接一代政黨才能新陳代謝

賴清德指在野非理性杯葛 朱立倫：尊重國會是民主共同責任

相關新聞

藍白封殺總預算攻勢凌厲！賴清德下3軍令 要求綠營全員服從

藍白堅持在立法院程序委員會封殺明年度中央政府總預算案，面對在野攻勢凌厲，民進黨主席、總統賴清德今下軍令，要求民進黨團全員...

許家蓓公祭訂於10月7日 民進黨將頒表揚狀、黨旗覆棺

台北市議會民進黨團總召許家蓓18日因子宮內膜癌病逝，享年48歲，民進黨主席賴清德上周三在中常會率全體中常委默哀致意，今天...

2758號決議朝野不同調 賴清德：國會聲明若與國際不同很嚴重

澳洲、荷蘭國會近日相繼通過「聯大第2758號決議文不涉台」動議，立法院朝野黨團卻不同調，民進黨主席賴清德今在中常會上表示...

立院內政委員召委迅速選出 藍綠卻為「題目」吵1小時

立法院內政委員會今召委採推舉制，民進黨團推派立委張宏陸、國民黨團推派立委徐欣瑩，眾人一致通過，原場面平和，沒想到隨後藍綠...

民主基金會爭議落幕 韓國瑜為何接下林佳龍的橄欖枝？

台灣民主基金會執行長一直懸而未決長達近七個多月，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜今天親自召開董事會，雙方事先達成共識，由現任代理執行長廖達琪真除，韓國瑜所推薦的政大教授盧業中任副執行長，朝野各退一步展現合作典範，不讓基金會火車對撞。

王世堅：柯文哲被國民黨賣了 民眾黨還幫忙數鈔票

藍白黨團在立法院程序委員會聯手封殺總預算案，民進黨立委王世堅指出，民眾黨要想清楚，民眾黨主席柯文哲被國民黨賣了，民眾黨還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。