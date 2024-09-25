傳朱立倫改黨團2758號決議文至深夜 國民黨：一體合作

立法院朝野黨團上周針對聯合國大會第2758號決議文展開攻防。傳出有藍委認為，黨團輿情回應速度太慢，黨主席朱立倫更親自操刀修正提案文字，改到半夜2時。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，黨中央與黨團一體，溝通沒有任何問題。

媒體報導指出，黨中央在看到書記長林思銘提到，對2758號決議文表示尊重後，覺得黨團回應不妥，最後黨團提出的版本，還是由朱立倫親自操刀修正，改到半夜2時多才送還黨團提案。

李彥秀今在中常會後受訪表示，黨中央跟黨團本來就是一體的，特別是在現在內造化之後，許多立委其實都是黨中央幹部，本來就是一體合作，無論是重要的議案跟黨團溝通，都沒有任何溝通障礙跟任何問題。

李彥秀說，重大議案由中央來跟黨團配合，朱立倫也都特別關心，溝通上沒有太大的問題，也沒有所謂回應太慢的問題。重大議題涉及兩岸、黨的核心價值，朱立倫與國民黨團總召傅崐萁第一線都有一定的溝通，也有一定的默契，大家可以看到最後呈現的，就是黨中央跟黨團合作共同努力的結果。