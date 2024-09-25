聽新聞
0:00 / 0:00
藍白封殺總預算攻勢凌厲！賴清德下3軍令 要求綠營全員服從
藍白堅持在立法院程序委員會封殺明年度中央政府總預算案，面對在野攻勢凌厲，民進黨主席、總統賴清德今下軍令，要求民進黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員、全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤，貫徹團結精神。
民進黨今中常會，據轉述，民進黨立院黨團總召柯建銘會中提到，立法院已經開議，盼一切順利，針對民眾黨團總召黃國昌在上周五（20日）通傳會主委翁柏宗離開議場一事，他說，立法院議場是合法合憲的地點，不是讓黃隨便處理的地方。
針對總預算被藍白二度退回程序委員會，與會人士轉述，柯建銘會中表示，未來總預算不審是不可能的，非常感謝黨團成員在總預算的努力，他認為，在野黨挑戰執政黨天經地義，但應該鬥而不破，國家才能繼續往前走，「團結是最重要的根本，希望民進黨團團結，接下來的會期嚴肅面對」。
與會人士轉述，賴清德此時提出三點指示，他嚴肅指出，在現在情況下，本黨必須團結應對，民進黨團作為立法院戰場第一線，應遵守三項團結作為，首先，黨團會議召開時，所有成員要全員到場、全程參加，第二，程序委員會、八大常設委員會、立法院會要全勤參與，第三，全面服從黨團指揮，貫徹團結精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言