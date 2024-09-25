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藍白封殺總預算攻勢凌厲！賴清德下3軍令 要求綠營全員服從

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報資料照片
賴清德總統。圖／聯合報資料照片

藍白堅持在立法院程序委員會封殺明年度中央政府總預算案，面對在野攻勢凌厲，民進黨主席、總統賴清德今下軍令，要求民進黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員、全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤，貫徹團結精神。

民進黨今中常會，據轉述，民進黨立院黨團總召柯建銘會中提到，立法院已經開議，盼一切順利，針對民眾黨團總召黃國昌在上周五（20日）通傳會主委翁柏宗離開議場一事，他說，立法院議場是合法合憲的地點，不是讓黃隨便處理的地方。

針對總預算被藍白二度退回程序委員會，與會人士轉述，柯建銘會中表示，未來總預算不審是不可能的，非常感謝黨團成員在總預算的努力，他認為，在野黨挑戰執政黨天經地義，但應該鬥而不破，國家才能繼續往前走，「團結是最重要的根本，希望民進黨團團結，接下來的會期嚴肅面對」。

與會人士轉述，賴清德此時提出三點指示，他嚴肅指出，在現在情況下，本黨必須團結應對，民進黨團作為立法院戰場第一線，應遵守三項團結作為，首先，黨團會議召開時，所有成員要全員到場、全程參加，第二，程序委員會、八大常設委員會、立法院會要全勤參與，第三，全面服從黨團指揮，貫徹團結精神。

柯建銘 民進黨 立法院 賴清德

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