海外台灣人致函聯合國秘書長 籲挺台灣成正式會員國

聯合國大會總辯論24日登場，台灣人公共事務會（FAPA）等27個海外台灣人組織連署致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），呼籲支持台灣成為聯合國正式會員國。

連署信指出，海外台灣人的共同願望是，看到台灣以正式會員國身分加入聯合國及其所有專門機構，並以「台灣」名義成為聯合國第194個成員國。

信中指出，27個海外台灣人組織連署致函古特瑞斯，共同呼籲即刻停止聯合國體系將台灣誤稱為中國「一省」或「一部分」的荒謬做法，並允許台灣護照持有者及媒體記者進入聯合國場域參訪。

發起連署信的FAPA會長林素梅表示，台灣已是主權獨立的國家，這是長久確立的台灣現狀。台灣若要加入聯合國，並不存在任何法律障礙，卻面對一個政治障礙，亦即中國對台灣的蠻橫外交霸凌。

林素梅說，遺憾的是，聯合國機構與官員不惜違背「聯合國憲章」原則，屈服於中華人民共和國的政治壓力及對聯合國大會第2758號決議的惡意歪曲，妨礙台灣加入和參與這個世界機構。「所有這些對台灣的嚴重不公與歧視，都必須立即停止與改正。」

她表示，由於只有主權國家才有資格成為聯合國會員國，台灣政府以「台灣」名義正式申請聯合國會籍的同時，也會在國際法上產生極為重要的法律意義與效果。「亦即，台灣自我主張並重申其『獨立』主權、以及『國格』或『國家地位』。」

林素梅說，即便台灣很可能無法在短期內成功入聯，但台灣政府每年以「台灣」名義申請加入聯合國，依然至關重要，直到台灣最終順利成為正式會員國為止。

連署信指出，台灣具備「蒙特維多公約」（Montevideo Convention）所定義的國家要件。儘管台灣仍缺乏廣泛的國際承認，但「蒙特維多公約」明言：「國家的政治存在，獨立於其他國家的承認之外。」

信中指出，儘管如此，台灣依然被排除在聯合國和許多國際組織之外，至今長達50多年，主因就是中國不斷歪曲及濫用聯大第2758號決議，企圖誤導國際社會與聯合國秘書處，錯誤地將2758號決議與北京虛構的「一個中國原則」恣意掛勾、混為一談，藉以謊稱台灣是「中國不可分割的一部分」。

連署信指出，美國國務院亞太助卿康達（DanielKritenbrink）4月30日在美國聯邦參議院外交關係委員會亞太小組舉行的聽證會上說：「我們正在反制中華人民共和國扭曲聯合國大會第2758號決議的企圖與行徑。該決議並未構成聯合國對台灣最終政治地位的官方機構立場，也不影響各國關於其與台灣間關係的主權決定，亦不排除台灣有意義地參與聯合國體系及任何其他多邊組織。」

信中指出，聯合國官方錯誤援引2758號決議，不公正地持續拒絕台灣的正式會籍及實際參與；聯合國官僚系統荒謬地將台灣誤稱為「中國台灣省」或中國「不可分割的一部分」或「一部分」；以及聯合國官方歧視性地禁止台灣護照持有者和記者進入聯合國總部及其他所屬場所。

連署信指出，這些不公正和歧視公然違反「聯合國憲章」的基本原則：會籍普遍化、人民自決、國家主權平等、禁止侵略以及反歧視。

信中呼籲聯合國和世界各國挺身而出，與民主台灣共同站在一起，才能有效嚇阻威權中國日益增長的軍事威脅與侵略，也才可能確保真正的和平。

這封公開信連署單位包括世界台灣同鄉會聯合會、世界台灣人大會、世界台灣客家聯合總會、歐洲台灣協會、全美台灣同鄉會、全美台灣人權協會、北美洲台灣人教授協會、北美洲台灣婦女會、北美洲台灣人醫師協會、北美台灣客家公共事務協會、阿根廷台灣協會、哥斯大黎加台灣協會、巴西台灣同鄉會、巴拉圭台灣同鄉會。

另外，還有奧地利台灣協會、比利時台灣協會、瑞典臺灣協會、法國台灣協會、法國台灣女力新知會、德國台灣協會、全日本台灣連合會、在日台灣同鄉會、澳台文化基金會、澳洲昆士蘭台灣同鄉會、台灣獨立建國聯盟美國本部，以及TaiwaneseAmerican.org。