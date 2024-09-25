外交部：感謝拜登1周內 接連重申台海和平穩定

美國總統拜登24日於聯合國大會發表演說，他強調美國堅定維護台海和平穩定，反擊南海軍事脅迫。外交部今天表示，感謝拜登1周內接連在重要國際場合做此發言。

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間24日發表任內最後一場聯大演說，他談到信念時，強調美國堅定反對不公平的經濟競爭、反對其他國家在南海的軍事脅迫，以及維護台海和平穩定。

拜登也說明，美國將持續強化印太區域的聯盟與夥伴關係網絡。不過，這些夥伴關係「並非針對任何國家」，而是自由、開放、安全及和平的印太區域基石。

對此，外交部下午發布新聞稿指出，歡迎並感謝拜登任內持續公開重申對台海和平與穩定的支持，過去1周內接連在美澳及美日領袖會談，以及聯大演說等場合，均重申對台海及印太區域的高度重視與堅定承諾。

外交部強調，台灣將持續與美國等理念相近國家合作，維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。