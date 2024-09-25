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朱立倫：立委有權卡預算 政院趕緊補救才是正軌

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

藍白聯手在立法院程序委員會擋下總預算案。國民黨主席朱立倫今天表示，卡預算是立委合法權力，民進黨立院黨團應站在立法權這邊，要求行政院解釋如何補救，才是正軌，不是動用民粹攻擊在野黨；如果會期一開始就這樣，立法行政如何合作？

朱立倫今天在中常會指出，審查預算是立委的天職，在審查預算過程中，立委有權卡預算、刪預算、凍預算，總預算只不過是卡在程序委員會，尚未送交院會付委；在各地議會，民進黨作為在野黨，沒有發動卡地方政府任何預算嗎？過去國民黨執政時，民進黨喊退預算喊得比誰都大聲。

朱立倫指出，凍刪預算更是人民給立委的天職，難道要讓立法院成為立法局，只是護航、包庇預算、沒有意見？何況上會期通過的原住民禁伐補償條例，包括民進黨立委陳瑩、伍麗華都是投贊成票，事後也沒有提出任何復議或違憲主張，就要遵守法律規定。

朱立倫說，立法院主決議在針對公糧收購價格，健保點值計算，都是大家的共識，行政院不尊重立法院，打立法院的臉，這是包括民進黨團在內。他相信民進黨團也要站在立法權這邊，不是動用民粹攻擊在野黨；如果預算會期一開始就這樣，朝野立法行政之間如何合作？

朱立倫說，一個國家領導人應該站在高度，希望行政院能謙卑向立法部門完整說明、就立委的指教做補救或修正，而不是想攻擊立委。他也再次呼籲賴清德總統，不要每天還在當賴主席，要有總統高度，家和萬事興，字典裡加個「和」字，不要永遠是鬥，最後鬥垮台灣，這是對全民的最大傷害。

朱立倫 民進黨 立法院

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