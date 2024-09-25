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指王惠美上周才要預算 吳崢：看自家立委杯葛做何感想？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

藍白堅持在立法院程序委員會聯手封殺明年度中央政府總預算案，民進黨發言人吳崢在臉書感嘆，總預算過不了，地方建設也就沒著落，上月國民黨彰化縣長王惠美當面向總統爭取預算，結果藍白立委惡意杯葛預算，不曉得王惠美現在心裡作何感想？

吳崢指出，上個禮拜，明年度的總預算遭到藍白聯手在院會退回，今天再度在程序委員會被阻擋。重要的社會福利支出、地方建設、長照育兒、學費補貼，整整一年三兆元國家運轉的預算經費，連被擋兩次，進度還更倒退一步。

「國家發展不進則退！」吳崢指出，上個月才發生，賴清德總統到彰化視察長照時，國民黨彰化縣長王惠美當著總統的面大力爭取預算，王縣長說包括二林精密園區、總共五處鄉鎮的整合式社福大樓，都需要中央經費更進一步挹注。

他認為，王縣長為民喉舌、爭取福利，這是好的，好的建設本來就該不分黨派一起促成，賴總統在現場也直言「要立委同意才可以。」、「立法院預算有過，縣長要求的才可能落實。」

他表示，藍白聯手二度阻擋預算，總預算過不了，地方的建設當然也就沒著落。不是說地方需要更多經費支持？為什麼國民黨自家立委，包含彰化的謝衣鳳委員要一直惡意杯葛預算呢。不曉得王惠美現在心裡作何感想？

吳崢 王惠美

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