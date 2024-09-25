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死刑釋憲 朱立倫：大法官成憲政哥吉拉「超越職權」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

憲法法庭上周宣告死刑有條件合憲。國民黨主席朱立倫今天表示，大法官超越職權對行政權、立法院、獨立審判權加以干預、侵害，變成憲政哥吉拉、民主太上皇，相信未來立法院審查新任大法官人事同意權時，顏色代表絕對不可能通過。

朱立倫今在中常會發表談話指出，大法官為死刑加了8個條件，不但造成未來死刑判決高度執行的困難，更被法界公認是實質廢死。大法官此次不管是直接指揮檢察總長非常上訴，或要求法官要有一致性的判決以及審議時要求辯論等，都是直接指揮獨立審判的司法權，更直接僭越立法權，侵害立法委員立法的意旨與立法權。

朱立倫表示，大法官只能解釋合憲與否，憲法並未賦予憲法法庭可直接決定行政、僭越立法權、干預法官的獨立審判權，大法官已經創造憲政危機，未來相信立法院在審議大法官人選時，對於沒有憲政觀念、充滿意識形態、顏色代表的大法官人選，絕對不可能讓他通過。

朱立倫說，必須透過立法權，讓憲法法庭遵守憲法、五權分立的憲政制度。

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