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廖達琪任民主基金會正執行長 吳思瑤：卡韓說不攻自破

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

台灣民主基金會執行長人事持續延宕，挨批「卡韓」，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜今出席董事會，敲定代理執行長廖達琪真除，韓原推薦的執行長、政大教授盧業中出任副手。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，證明「卡韓說」不攻自破。

吳思瑤指出，在野黨這段時間不斷釋放民主基金會「卡韓」，說民進黨拒絕韓國瑜接任董事長，接下來又質疑執行長人選是否由韓國瑜人馬接任，很多不明就理的指涉，最終真相出爐，民主基金會決定讓廖達琪真除，這是妥適安排，也驗證事沒有卡韓這件事。

吳思瑤指出，民主基金會做為台灣二軌外交，實際外交能量相當可觀，務必要跟總統外交路線理念一致，這是民進黨團對民主基金會最大的期待，「卡韓說不攻自破，在野黨不要再操作。」

她期盼，二軌外交要能發揮效能當然要回到專業，希望未來執行長、三位副執行長都能秉持專業，同樣軌道跟理念的外交策略合作，今天基金會人事能夠完備，朝野就齊心往前走。

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