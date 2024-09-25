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韓國瑜期許民主基金會 為外交困境開疆闢土

中央社／ 台北25日電

台灣民主基金會董事會通過執行長由代理執行長廖達琪出任，政大教授盧業中任副執行長。民主基金會董事長、立法院長韓國瑜今天表示，希冀未來民主基金會能夠為中華民國的外交困境開疆闢土、共創新局。

台灣民主基金會今天召開董事會，處理執行長人事案。

韓國瑜在臉書發文表示，許多好朋友都在關心台灣民主基金會執行長的結果。他指出，其實從2月份上任以來，基金會執行長的人選一直都是朝野針鋒相對的戰場之一。

韓國瑜表示，過去半年以來，執政黨希望能找到一個他們屬意的人擔任執行長一職。然而，在他看來，眼下很難有適當人選在學養、見識與經歷上比盧業中出類拔萃。盧業中長期深耕外交政策領域，積極參與國際交流活動；去年擔任過「美國教育部與學術交流基金會」主講人、也是「美國國務院國際領袖人才訪問計畫」的訪問學人。他相信只有用人唯才、才能避免再有人事任命流於政黨傀儡之弊的攻訐。

韓國瑜指出，直到昨天上午外交部林佳龍向他提出民主基金會現任副執行長、中山大學教授廖達琪，此事才有了變化的契機。

談及對廖達琪的認識，韓國瑜表示，他與廖達琪相識多年，出身眷村二代的她熱愛中華民國，一直以來都在民主運動與外交領域展現出影響力、專業度與執行力，更在2020年的總統大選中，幫助他在外交板塊出謀劃策、裨益良多。

韓國瑜表示，為免基金會人事一案繼續歹戲拖棚，非常感謝盧業中願意屈居副執行長一職，繼續為民主基金會的事業鼎力相助。

臉書發文最後，韓國瑜表示，再次感謝廖達琪與盧業中此次願意負重涉遠、知難不退，希冀未來民主基金會能夠在兩位教授的帶領之下，真正回歸到超越政黨意志且符合國家利益的民主實事與有效外交，為中華民國的外交困境開疆闢土、共創新局。

外交部 廖達琪 林佳龍 盧業中 韓國瑜

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