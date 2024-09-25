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民主基金會新人事出爐 吳思瑤：證明沒有卡韓

中央社／ 台北25日電

台灣民主基金會董事會今天通過執行長由代理執行長廖達琪出任，政大教授盧業中任副執行長。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，這證明「從來沒有卡韓這件事情」，基金會人事完備，大家齊心往前走，朝野各黨都應該同心。

台灣民主基金會董事會今天通過執行長、副執行長人事案，董事長、立法院長韓國瑜會後宣布，由代理執行長廖達琪真除執行長，政大教授盧業中任副執行長，另外兩位副執行長則是前駐紐約辦事處長李光章、前駐印度公使陳牧民

吳思瑤今天在民進黨中常會前受訪表示，這段時間在野黨不斷釋放民主基金會要「卡韓」，但自始自終發生的幾個事件都非常清楚證明「從來沒有卡韓這件事情」。

吳思瑤指出，一開始誰接任民主基金會董事長，在野黨就操作說民進黨一定是拒絕讓韓國瑜出任、炒作卡韓，可是最終順利擔任民主基金會董事長的是韓國瑜；第二關的卡韓論述跟帶風向，來自於是否由韓國瑜人馬出任執行長或是循與總統外交理念相合的執行長出任。

吳思瑤提到，這段時間國民黨很多錯誤指涉，民主基金會人事最終驗證「沒有卡韓這件事」。她希望，卡韓這種說法今天不攻自破之後，不要再惡意操作。

吳思瑤進一步表示，民主基金會做為台灣的二軌外交，實際能夠發揮的外交能量相當可觀，務必要能夠貼近總統國家元首領導台灣的外交路線，理念要一致，所以這是對於民主基金會最由衷、也是最重要的期待。

吳思瑤強調，希望二軌外交發揮效能，回到外交專業，未來的執行長或3位副執行長都能本於外交專業，跟著國家同樣軌道、同樣理念的外交策略共同合作，大家齊心往前走，朝野各黨都應該同心。

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