【重磅快評】卡韓戰線延伸卡盧 民進黨未必得分

懸宕數月的台灣民主基金會人事案底定，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜親自出席董事會，會中敲定由現任代理執行長廖達琪擔任執行長，韓國瑜原先推薦的政大教授盧業中則出任副執行長；民進黨看似「卡盧不卡韓」，但戰場卻延伸到日後基金會的業務，把民主基金會炒成熱衙門，民進黨未必得分。

民主基金會人事出現重大轉折，據稱是外交部長林佳龍居中斡旋。林自8月起即頻頻邀約韓國瑜，希望針對執行長人選一事做討論，兩人昨日會面，林釋出「善意」，韓國瑜在今日會前會中點頭同意由廖達琪真除，盧業中「屈居」副執行長，另兩位副執行長人選則由民進黨推派。知情人士認為，這是藍綠之間的最大公因數。

這個折衷方案是林佳龍提議，再由韓國瑜在董事會中主動提出，獲得董事會一致通過，可見確是藍綠之間的最大公因數，也因韓國瑜對廖達琪有一定的熟悉度，2020總統大選中廖還幫韓出謀劃策，減少林佳龍協調阻力，基金會人事案總算平和落幕；但就「卡盧就是卡韓」的角度來看，民進黨看似占了上風，因為韓國瑜自始就是屬意盧業中出任執行長，盧也欣然接受，還上媒體受訪暢談工作理念，如今屈就副手，盧只能自我調適。

然而，民進黨提議讓長期友好藍營的廖達琪真除，絕非真的認同廖達琪，只是因為要卡韓，而不得不退而求其次的選擇；易言之，如果今天的狀況是韓國瑜自始就屬意廖達琪出任執行長，廖今天恐怕也坐不上執行長這個位子，一切都只是政治而已。

但深一層來看，廖達琪的政治理念與藍營一致，具有國際外交專才的盧業中也願意效力基金會二軌外交事務，國民黨也算是贏得裡子；而民進黨也拿到基金會兩個副執行長的位子，很難說那一方才是真正的贏家。

不過，可笑的是，民進黨實質卡韓，還要「贏筊又贏話」，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤竟說民進黨完全沒「卡韓」，藍營一開始就在操作民進黨卡韓，但事實證明董事長位子完全沒有卡韓，韓身為基金會董事長，應當遵循慣例由和總統外交理念一致的人出任執行長。

但真實的情況是，是民進黨一路把卡韓戰線延伸到卡盧，否則盧業中早就是基金會執行長了；而廖達琪在真除後只提韓國瑜，未提賴清德，強調韓所提「台灣要走出去的三條腿」，頭一項就是維護中華民國主權；賴清德在大選辯論中宣稱中華民國憲法是災難，至少廖達琪的第一點就不是賴清德的理念，民主基金會日後的運作，恐怕也是藍綠的另一戰場。