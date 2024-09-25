民主基金會人事 廖達琪、盧業中任正副執行長

民主基金會終於有執行長了！在2月立法院長韓國瑜上任基金會董事長後，民主基金會執行長始終難產。韓國瑜25日也在臉書上指出，直到24日上午外交部長林佳龍建議由代理執行長、廖達琪教授擔任執行長，此職位才塵埃落定。韓國瑜也感謝原本推薦擔任執行長的政大外交系教授盧業中願意擔任副執行長。

執行長人選朝野攻防

台灣民主基金會25日召開董事會，韓國瑜親自出席會議，會中決議現任代理執行長廖達琪擔任執行長，韓國瑜推薦的執行長、政大教授盧業中出任3位副執行長的其中一位。另外兩位副執行長由民進黨推薦，分別為前駐紐約辦事處長李光章、前駐印度公使陳牧民。

韓國瑜也在臉書發文指出，其實從他二月份上任民主基金會董事長以來，基金會執行長的人選一直都是朝野針鋒相對的戰場。過去半年以來，執政黨希望能找到一個他們屬意的人擔任執行長一職。然而，在他看來，眼下很難有適當人選在學養、見識與經歷上比盧業中出類拔萃。

綠妥協讓廖達琪出任？

他強調，盧業中長期深耕外交政策領域，積極參與國際交流活動，在相關研究領域著作等身；去年擔任過「美國教育部與學術交流基金會」主講人、也是「美國國務院國際領袖人才訪問計畫」的訪問學人。韓國瑜相信，只有用人唯才、才能避免再有人事任命流於政黨魁儡之弊的攻訐。

「直到24日上午，林佳龍向我提出由廖達琪擔任執行長，此事才有了變化的契機。」韓國瑜指出，他與廖達琪相識多年，出身眷村二代的她熱愛中華民國，一直以來都在民主運動與外交領域展現出自己的影響力、專業度與執行力，更在2020年的總統大選中，幫助他的外交板塊出謀劃策、裨益良多。

很快就推舉人選

為免基金會人事一案繼續歹戲拖棚，韓國瑜非常感謝盧業中願意屈居副執行長一職，繼續為民主基金會的事業鼎力相助。廖達琪表示，會中氣氛非常祥和，僅花5、6分鐘即完成人事案的討論，最後獲得無異議一致通過。基金會也將按韓國瑜的期待，擦亮自由民主的招牌。

林佳龍會後表示，董事會一致推舉廖達琪為執行長，盧業中、李光章、陳牧民為副執行長，4人都是一時之選，學經歷俱優，而且可以互補分工，讓民主基金會未來做台灣價值外交可以跨黨派、朝野一起參與，且三位副執行長都非常優秀。

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