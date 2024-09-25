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楊金龍認打炒房錯殺無辜 李彥秀：以後誰把央行當回事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

中央銀行祭出「第七波選擇性信用管制」打房，引發外界懷疑有「濫殺無辜」之嫌，昨日央行總裁楊金龍也坦言懷疑合理，會再調整。國民黨立委李彥秀今日表示，央行政策根本是暴虎馮河，未來央行再推政策，誰會當一回事？

昨日國民黨立委賴士葆針對管制措施質詢楊金龍，楊坦言「濫殺無辜」的說法合理，但他要再度澄清央行有持續聆聽各方意見，未來在必要的時候，那些所謂「無辜者」有必要時也會推出相關的協助措施或排除條款。

李彥秀說，楊金龍昨天談話凸顯央行6天前的決策，完全是暴虎馮河的匹夫之勇，沒有完整的政策規劃、聽取各方意見，思考例外排除，就輕率的推出「第七波選擇性信用管制」。昨天談話也凸顯，楊金龍行事風格的輕率莽撞，「第七波選擇性信用管制」或許是央行理監事會議一致通過，但記者會上稱「必須給投機客一個教訓」、「不是想貸多少都有」、「Just do it！」絕對是楊金龍加碼的激情演出，結果一星期不到，楊金龍又坦言，外界批評「濫殺無辜」是合理的懷疑，讓支持央行獨立性的人挺不下去。

李彥秀認為，央行整頓房市亂象的步調節奏亂了方寸，楊金龍昨日說法更讓人覺得不可思議，房地產市場處於歷史高檔，任何風吹草動都對市場影響甚鉅，日前的「第七波選擇性信用管制」已經讓營建股大跌，房市交易萎縮，央行應該拿出具體方案再向外公布，結果還沒聽取各方意見，就貿然宣布1個月後將會調整，不但市場再掀波瀾，更讓外界懷疑央行政策的穩定性與抗壓力，未來央行再推政策，請問誰還會當一回事？

李彥秀表示，她要提醒楊金龍總裁，「央行不宜多言，但絕對一言九鼎。」彭淮南14A總裁，完全制霸7300天，讓大家「恨的牙癢癢」，卻又「尊敬有加」，靠的不僅是強勢作風，更重要的是穩健明確的政策方向。「莫忘初衷，向歷史負責」才是楊金龍與央行信譽需要考慮的唯一問題。

李彥秀強調，她也要提醒行政院長卓榮泰，政府承諾9月6日前做出讓民眾安心的決定，現在9月都快過完了，整個房地產市場的亂象仍未解決，承諾的巨人，落實的侏儒，才是政府失去民心最根本的原因。

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