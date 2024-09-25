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小笠原評賴清德領導強勢 維持兩岸現狀鞏固台美日關係

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
媒體聯訪時提問總統賴清德上任以來嚴厲肅貪，藍綠白風聲鶴唳，如何評價？小笠原認為，賴領導方式比較強勢，雖執政黨陸續發生大小問題，但整體情況穩定。記者黃羿馨／攝影
媒體聯訪時提問總統賴清德上任以來嚴厲肅貪，藍綠白風聲鶴唳，如何評價？小笠原認為，賴領導方式比較強勢，雖執政黨陸續發生大小問題，但整體情況穩定。記者黃羿馨／攝影

日本學者小笠原欣幸今天上午在清大人社學院與人社院學士班主任姚人多進行對談。媒體聯訪時提問總統賴清德上任以來嚴厲肅貪，藍綠白風聲鶴唳，如何評價？小笠原認為，賴領導方式比較強勢，雖執政黨陸續發生大小問題，但整體情況穩定。

小笠原欣幸認為，賴清德的領導方式比較強勢，例如這次內閣發生人事問題，交通部長下台，賴清德選擇在交通方面並非資深的人選，代表賴有自信主導整個行政團隊。賴清德跟行政院長卓榮泰2人合作很深，他認為雖然執政黨陸續發生大大小小問題，但賴政府的整個情況是比較穩定的。

媒體追問，賴清德執政風格是否影響兩岸關係？小笠原欣幸指出，日本、美國從去年選戰開始持續關注台灣，5月賴清德就職演講時，明確提到他是繼承蔡英文的維持現狀路線，這讓日、美放下擔憂。小笠原欣幸認為，以後賴清德接受海外訪問時，或許會重新表達他的路線是「維持現狀」，以此鞏固台灣與美日的合作關係。

小笠原欣幸也提及，因為賴清德堅持維持現狀路線，中國大陸國家主席習近平當然想要改變現狀，但不至於說台灣說要維持中華民國體制的話，（中國）會馬上用武力來攻擊台灣，至少研究兩岸關係的學者普遍認為，機會是比較小的，美國、日本方面一直期待也希望賴清德堅定維持這個路線。

小笠原欣幸是研究台灣政治、台灣選舉及兩岸關係的權威，由人文社會學院學士班主任姚人多牽線來大清大授課。記者黃羿馨／攝影
小笠原欣幸是研究台灣政治、台灣選舉及兩岸關係的權威，由人文社會學院學士班主任姚人多牽線來大清大授課。記者黃羿馨／攝影

兩岸關係 卓榮泰 台海 執政黨 小笠原欣幸 賴清德

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