國民黨團幹部就職 藍綠喊話盼多溝通

「新的會期許多事情更加熟悉，希望朝野能多溝通，任何事情都有討論空間！」國民黨立院總召傅崐萁25日於黨團幹部就職時如此喊話。受邀的民進黨總召柯建銘也笑說，國民黨立委每個都能溝通，「但加在一起就很難」，希望建立「鬥而不破」的立院文化。民眾黨總召黃國昌僅表示，理性問政強力監督，兩在野黨有共同目標。

小傅盼老柯手下留情

國民黨25日舉行黨團幹部就職典禮，不過傅崐萁罕見邀請白、綠黨團幹部與會，而民眾黨立院總召黃國昌、民進黨立院總召柯建銘、幹事長吳思瑤與書記長蔡易餘都前來致意，是10年來首次國民黨團幹部就職邀請其他黨團參與。黃國昌也在會前與現場藍委一一握手致意，現場氣氛相當融洽。

傅崐萁先宣布國民黨團幹部，包括書記長由林思銘擔任、首席副書記長由王鴻薇擔任，另外還有羅智強、林沛祥、陳玉珍、鄭正鈐、魯明哲、馬文君、張智倫與廖偉翔等藍委擔任副書記長。傅崐萁還對柯建銘開玩笑說，林思銘為人老實憨厚，盼老謀深算的柯建銘不要軟土深掘，並手下留情，讓現場立委都笑了出來。

監督執政黨有目標

「在野黨挑戰執政黨天經地義，執政黨捍衛政策也是責任。」柯建銘表示，朝野難免有競爭，而立法院容易天天有事，交鋒也會變多，希望能持續保有協商與溝通的管道，互相競爭的同時追求國家進步；傅崐萁則說，各政黨肩負各自民意，進行政策法律預算的攻防與協商，很多事情經過磨合會更熟稔 盼立委們多溝通，扮演人民與政府的橋樑。

黃國昌則簡短致詞表示，國民黨有很多優秀立委，對執政黨理性問政、強力監督， 在野黨有共同目標，希望未來溝通與協商的方式繼續保持順暢。傅崐萁則稱讚黃國昌，總是拋出許多議題讓各方腦力激盪，他也希望台灣能看齊英國「除了男人生小孩以外的事情都能討論」的精神，讓朝野互動更順暢。

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