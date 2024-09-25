新聞幕後／李四川攻新北在即？北市第三副市長選他考量曝光

台北市第三副市長1年多來只聞樓梯響，今天才公布由副秘書長張溫德升任。據悉，張溫德一直是市長蔣萬安的「口袋名單」，從張到任副秘書長已觀察2年之久，選在此時公布，因為北市人口直直落，若跌破250萬人，第三副市長將無法再補，恐引來議會砲火；且2026大選在即，人事布局也有整體考量。蔣萬安決定訪美結束後、議會開議前1周，拍板宣布該人事案。

在政治考量上，蔣市府這招棋也是未雨綢繆。據指出，台北市人口若跌破250萬，無法補到第三副市長，再有副市長出缺，將影響市政推動；一旦補實後，直到2026年蔣萬安卸任前，即使北市又低於250萬人口，第三席副市長都不會受到影響。尤其副市長李四川投入2026年新北市長選戰呼聲高，張溫德的專業背景，與李四川相近，一旦李四川投入選戰，張溫德將是府內能立即頂住工務、都計系統的大將。

蔣萬安上任後，副市長人選一直是外界關注的議題，副手除了有李四川，副市長林奕華直到2023年2月辭立委職務後才到任，一度引發爭議；另外，2023年5月台北市人口回歸250萬人，依地方制度法可增設第3副市長，但懸缺1年，第三副市長始終等嘸人。

台北市副市長人選，對蔣萬安推動各項市政具有觀察指標，但蔣萬安的做事風格，每遇到重大決策，都會相當謹慎小心，尤其在用人方面也非常謹慎，要用的人都要先觀察、了解一陣子。

知情人士指出，蔣萬安觀察張溫德近2年，包括張曾任職北市都發局與都更處、新北市政府城鄉局與都更處、國家住都中心以及內政部，兼具中央、地方及雙北經歷的「公務」熟手。

另外，張溫德在推行北市淨零碳排總體政策，智慧城市、督導台北交通安全年的行人友善作為，以及歷次重要活動包括2023跨年晚會、2023台灣燈會在台北、以及最近期負責在台北大巨蛋舉辦的113年國慶晚會安全維護計畫，張溫德擔任督導指揮官，協調規畫整合能力強，成為蔣萬安最後拍板的考量。

不過，知情人士也不諱言，台北市近來人口直直落，若一旦跌破250萬人，如果再有副市長出缺，北市就無法補到第三副市長，這是此次人事案宣布的時機點。

下周市議會將開議，副市長一直是藍綠白關注的議題，若因北市人口滑落，錯失第三位副市長，議員將重砲質詢，勢必得提前解決；此一人事案在訪前即定案，因將連動到研考會主委俞振華接任副秘書長，因此決定在訪美後宣布。