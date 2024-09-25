【即時短評】羅廷瑋演習一次脆弱危機 對抗綠營藍須鋼鐵意志

立法院開議首日朝野就短兵相接，在野不滿政府未編列原住民保留地禁伐補償等多項預算，聯手退回程序委員會，昨再封殺總預算案，但國民黨立委羅廷瑋投棄權，讓綠營看到在野脆弱多數的突破口。一旦在野不能展現鋼鐵般的意志，有可能被綠營逐一擊破，屆時監督力道恐大為減落。

國會改革法案審查期間，青鳥聚集在立法院周遭，企圖影響國會議員行使職權的自由意志，甚至揚言要在明年啟動大罷免，對不少藍營新科立委造成壓力，且就算大法官對多數條文做出暫時處分，青鳥對特定藍委的襲擾就仍沒有停止，新會期開議，青鳥又在蠢蠢欲動，對新科藍委來說，要說沒有壓力是騙人的。

但俗話說的好，「一根筷子易折斷，十根筷子難折斷。」面臨罷免壓力的恐怕不只羅廷瑋一人，若以今年初立委選舉得票數來說，桃園的涂權吉只贏對手1229票、板橋的葉元之只贏2293票、雲林的丁學忠只贏3029票，相較之下，羅廷瑋贏對手1萬4956票，恐非首當其衝。且藍營就算聯合白營，也僅是脆弱多數，羅廷瑋卻在藍綠兩軍交鋒之際，臨陣退卻，難怪藍軍憤憤不平。

國會議員監督政府，替人民荷包把關，堅持自身政黨的價值理念本來就是天經地義，更何況賴政府上任後，對於在野態度始終強硬，昧於朝小野大的現實，視國會決議為無物，在野立委若不能在捍衛原住民、農民等立場展現鋼鐵般的意志，堅持編列立院決議要執行的預算，形同自我閹割，因此羅廷瑋這個時候的退卻，猶如一記重拳打在野陣營的臉上。

對國民黨來說，這次羅廷瑋的一時「思慮不周」，所幸沒有對大局早成關鍵性的影響，反倒是對原本有同樣壓力的國民黨立委起到提醒作用，未來在面臨更多國會朝野角力衝突時，也一定能夠展現鋼鐵般的意志，讓在野陣營能堅定的凝聚，不負六成的民意所託，作個勇敢的人，在面臨綠營出招罷免時，才會有更多人站出來一起面對。