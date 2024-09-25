藍黨鞭就職 傅崐萁：林思銘憨厚 相信柯建銘不會軟土深挖

國民黨立法院黨團今天在立法院舉行第11屆第2會期書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、多名副書記長就職典禮，綠白黨團皆到場致意。國民黨團總召傅崐萁指出，林思銘相當憨厚，相信民進黨團總召柯建銘不會軟土深挖，王鴻薇個性像鐵娘子，未來三黨團會有更多火花、磨合。

傅崐萁今天親自主持典禮，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘及民眾黨團總召黃國昌皆到場致意致詞。傅崐萁對此表示，感謝朝野各黨團到場致意，國會是整個國家運作的一環，各個政黨都肩負民意、法律攻防及協商。本會期是總預算跟人事案，希望大家秉持民意，理性善意的溝通，成為人民跟政府之間的橋樑。

傅崐萁指出，大家在上會期有許多遭遇、嘗試，經過一個會期的磨合，相信所有立委在第二會期將更熟稔議事規則。期盼大家秉持民意，理性善意的溝通，做人民跟政府之間的橋樑。

傅崐萁提到，國民黨團書記長本會期由林思銘擔任，林憨厚誠懇，相信柯建銘不會軟土深挖。首席副書記長王鴻薇擅長協調，人也寬厚，不過個性像鐵娘子，所以凡事開大門走大路，是名女中豪傑，相信三黨團未來會有更多火花跟磨合。

傅崐萁也特別提到民眾黨，黃國昌總是能拋出很多議題讓大家腦力激盪，未來也定是如此，國會任何事情皆可嘗試、討論，全世界最老牌的民主國家英國國會曾說過，「除了男人懷孕生小孩，任何事情都可以協商」，大家一起努力邁進。

傅崐萁最後宣布本屆國民黨團副書記長有羅智強、林沛祥、陳玉珍、鄭正鈐、魯明哲、馬文君、張智倫、廖偉翔。另外要特別感謝國民黨立法院黨團前書記長洪孟楷，洪的青年才俊讓人驚訝，雖只當過一屆立委，但能兼負使命奮戰到底，是不可或缺的人才。希望未來朝野和和氣氣，多多協商，在野的聲音也能得到尊重。