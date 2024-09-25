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看柯文哲政治生涯危機 小笠原：還有10%死忠者維持聲量

聯合報／ 記者黃羿馨張裕珍巫鴻瑋／新竹即時報導
日本學者小笠原欣幸今天上午在清大人社學院與人社院學士班主任姚人多進行對談。媒體聯訪時提問如何看民眾黨主席柯文哲官司危機，小笠原欣幸表示，他還有10%的死忠支持者，所以他還是能維持他的政治人士的聲量。記者黃羿馨／攝影
日本學者小笠原欣幸今天上午在清大人社學院與人社院學士班主任姚人多進行對談。媒體聯訪時提問如何看民眾黨主席柯文哲官司危機，小笠原欣幸表示，他還有10%的死忠支持者，所以他還是能維持他的政治人士的聲量。記者黃羿馨／攝影

日本學者小笠原欣幸今天上午在清大人社學院與人社院學士班主任姚人多進行對談。媒體聯訪時提問如何看民眾黨主席柯文哲官司危機，小笠原欣幸表示，他還有10%的死忠支持者，所以他還是能維持他的政治人士的聲量。

小笠原欣幸指出，今年1月選舉以後，民眾黨的支持度逐漸下降，「這是很明顯的，看民調大家知道」，柯文哲（京華城案）爆發後，如果要他形容的話，就好像是雪上加霜，但是他也說過，柯文哲還有大概10%左右的死忠支持者，還是能維持他政治聲量，且民眾黨還是擁有8席立法委員，這個是未來4年不會消滅的，所以民眾黨還是會繼續運作，要觀察到年底、明年時，柯文哲官司方面會發生什麼變化。

小笠原欣幸也表示，民眾黨跟柯文哲分析的時候要分開看，他在接受日本媒體採訪時提到柯文哲對於兩個大黨挑戰的機會是已經結束了，這個意思不是柯文哲或民眾黨消滅，民眾黨也會繼續運作，但是能不能動搖2個大黨是未知。

小笠原欣幸說，尤其是去年後半年和今年1月初出現的情況是，好像柯文哲差一點成功改變2個政黨體系，所以1月選舉結束以後，他也發表自己的分析，說柯文哲成功打開走向台灣3個政黨體系的路，但是打開站在門口，沒有說柯文哲有成功進入，不過觀察「後來好像是後退的」。

小笠原欣幸在與姚人多對談時也提到，從1月選舉後，民眾黨支持率逐漸下降，這是民眾黨或台灣第三勢力要去考慮的事情。他認為現在台灣選民可能已經忘記7月之前發生了什麼事情，而都是關注柯文哲捲入的爭議，不過他認為接下來如何還很難判斷，但大家關注的都是柯文哲的官司，因此他認為從媒體報導上來看，柯文哲年底前很有可能起訴，明年會發展如何還要再觀察。

但他以日本為例，日本政界出過幾例國會議員，甚至是當過部長級的國會議員，被捲入金錢爭議，甚至被判刑，但他們在自己的選區爭取連任時，競選口號就是「還我清白」，這樣的口號有些時候是有效的，因此他認為或許未來「還我清白」會成為柯文哲的政治口號。

日本研究台灣政治學者小笠原欣幸（右）獲聘為清大榮譽講座教授，從清大校長高為元（左）手上接過聘書。記者黃羿馨／攝影
日本研究台灣政治學者小笠原欣幸（右）獲聘為清大榮譽講座教授，從清大校長高為元（左）手上接過聘書。記者黃羿馨／攝影
國立清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，9月起開設兩門課。記者黃羿馨／攝影
國立清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，9月起開設兩門課。記者黃羿馨／攝影

京華城案 姚人多 小笠原欣幸 柯文哲 民眾黨 民調

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