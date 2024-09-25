談新竹未來政局 小笠原：高虹安是否請辭是觀察關鍵
日本學者小笠原欣幸今天上午在清大人社學院與人社院學士班主任姚人多進行對談。媒體聯訪時提問新竹未來政局，小笠原欣幸認為，這2個月新竹市長高虹安是否要請辭重新補選，是最值得觀察的地方。
小笠原欣幸指出，關於台灣地方政治的研究，他最深入的還是雲林縣，20多年來，他也拜訪過雲林大大小小的政治人物，隔壁的彰化、嘉義、台中及台南也訪問過很多政治人物，相對新竹縣、市來說，比較沒有充分了解，不過新竹市前市長林智堅聲勢高峰時，他曾拜訪過。
另外像是新竹市代理市長邱臣遠在當立法委員時，也是他好朋友，國民黨新竹縣立委徐欣瑩、竹北市長鄭朝方還有國民黨新竹市黨部主委李縉穎也都是他的好朋友，他也會拜訪他們、學習研究。
被問到對於新竹市未來政局，小笠原欣幸認為，高虹安要不要職辭重新補選，今年已經是9月底，她的想法是什麼、未來2、3月她必須做下決定，這也是他後續觀察的地方，不過高虹安的想法他並不知道，兩人沒有管道認識。媒體追問，是否希望透過邱臣遠牽線？小笠原欣幸也回答：「如果有機會的話」。
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