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民主基金會執行長塵埃落定 韓國瑜：廖達琪對我裨益良多

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

朝野僵持4個月台灣民主基金會執行長人事案，今天總算確認由代理執行長廖達琪真除，韓國瑜推薦執行長人選政大教授盧業中任副執行長。韓國瑜透過臉書表示，眼下很難有人選比盧業中出類拔萃，他感謝盧業中願屈就。韓國瑜也說，外交部林佳龍向他推薦的廖達琪熱愛中華民國，更在2020年的總統大選中幫他出謀劃策，裨益良多。

韓國瑜說，其實從2月份上任以來，基金會執行長的人選一直都是朝野針鋒相對的戰場之一。過去半年以來，執政黨希望能找到一個他們屬意的人擔任執行長一職。然而，在他看來，眼下很難有適當人選在學養、見識與經歷上比盧教授出類拔萃。

韓國瑜說，盧業中教授長期深耕外交政策領域，積極參與國際交流活動，在相關研究領域著作等身；去年擔任過「美國教育部與學術交流基金會」主講人、也是「美國國務院國際領袖人才訪問計畫」的訪問學人。他相信只有用人唯才、才能避免再有人事任命流於政黨傀儡之弊的攻訐。

韓國瑜也透露，直到昨天上午林部長向他提出現任副執行長-中山大學的廖達琪教授，此事才有了變化的契機。

韓國瑜說，他與廖達琪教授相識多年，出身眷村二代的廖熱愛中華民國，一直以來都在民主運動與外交領域展現出自己的影響力、專業度與執行力，更在2020年的總統大選中，幫助他的外交板塊出謀劃策、裨益良多。為免基金會人事一案繼續歹戲拖棚，非常感謝盧業中教授願意屈居副執行長一職，繼續為民主基金會的事業鼎力相助。

韓國瑜說，再次感謝廖達琪教授與盧業中教授此次願意負重涉遠、知難不退，希冀未來民主基金會能夠在兩位教授的帶領之下，真正回歸到超越政黨意志且符合國家利益的民主實事與有效外交，為中華民國的外交困境開疆闢土、共創新局。

外交部 廖達琪 林佳龍 盧業中 韓國瑜

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