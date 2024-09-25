出任民主基金會執行長 廖達琪：擦亮民主自由招牌

台灣民主基金會今上午召開董事會決定執行長人選，最後由代理執行長廖達琪擔任執行長、政大教授盧業中任副執行長。廖達琪會後表示，人事案在董事會中獲得無異議通過，她指出，民主基金會將持續努力，不會懈怠，按立法院長兼任基金會董事長韓國瑜的期待，擦亮自由民主的招牌。

台灣民主基金會今召開董事會，韓國瑜親自出席會議，會中決議現任代理執行長廖達琪擔任執行長，韓國瑜推薦的執行長、政大教授盧業中出任3位副執行長的其中一位。另外兩位副執行長由民進黨推薦，分別為前駐紐約辦事處長李光章、前駐印度公使陳牧民。

韓國瑜會後表示，今日董事會中推派出的執行長與三位副執行長，所有董監事都一致通過，一切都很順利，非常感謝廖達琪願意接任執行長，為了台灣民主工作盡更多努力，盧業中也表達願意接任副執行長，另外兩位由外交部長兼任基金會副董事長林佳龍推薦的人選都是外交老兵、學業專精，為台灣民主及外交工作努力，也期待這樣的陣容能擦亮台灣民主招牌。

林佳龍表示，今天開董事會，大家一致推舉廖達琪為執行長，盧業中、李光章、陳牧民為副執行長，都是一時之選，學經歷俱優，而且可以互補分工，讓民主基金會未來做台灣價值外交可以跨黨派、朝野一起參與，三位副執行長都非常優秀，指盧業中學經歷豐富、李光章是之前外交部大使，派駐過荷蘭等、陳牧民是中興大學國際事務研究所教授，曾派駐印度公使。

廖達琪表示，會中氣氛非常祥和，僅花5、6分鐘即完成人事案的討論，最後獲得無異議一致通過。她表示，韓國瑜一直說台灣走出去有三條腿，一是維護中華民國主權、二是台灣自由民主，以及台美關係的重要性，她強調，民主基金會繼續在自由民主上面努力，絕對不會懈怠，韓國瑜期待基金會繼續擦亮台灣自由民主這塊招牌。