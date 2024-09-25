學者指民眾黨邪教化 黃國昌：沒常識的發言

今有媒體提問，民眾黨立委黃國昌於直播中，鼓勵支持者剪掉有線電視。黃國昌表示問題本身就是斷章取義，他是鼓勵大家有選擇的權利。他也回應學者指稱民眾黨「邪教化」的說法，表示沒有常識的發言讓人遺憾。

黃國昌還原直播內容，表示他的意思是目前有線電視新聞網所存在的狀況，他在去年已經號召公民在NCC前，鼓勵大家如果看不下去政論節目把自己當成戲劇台，每個公民都有自己選擇的權利，在網路的世界裡，有更多來源豐富的內容可以選擇。

此外，學者沈榮欽稱，立委陳昭姿宣稱民眾黨主席柯文哲是示現菩薩，黃國昌公然倡議小草剪斷有線電視，民眾黨發言人吳怡萱提倡小草不看新聞，兩人都要小草停止從外界吸收資訊，將民眾黨與黃國昌直播成為唯一資訊來源；黃國昌能夠甩開前立委蔡壁如、立委黃珊珊，單獨繼承柯文哲，將早已宗教化民眾黨進一步走向邪教化嗎？雖然他完全不看好黃國昌的個人魅力，不是黃不想，而是黃不能，但仍值得拭目以待。

黃國昌回應沈榮欽說法，表示做這種發言的人可能對於過去20年台灣消費者運動，欠缺認識整體脈絡，大家可以問問，台灣消費者對現在的有線電視網到底滿不滿意，有選擇還是沒有選擇？過去說要開放分組付費，到現在為了有線電視系統大亨的利益，這麼簡單的改革喊了20年，全部都沒有做到，消費者沒有選擇說不的權利嗎？那位教授對於消費者選擇的權利，做出沒有常識的發言，讓人遺憾。