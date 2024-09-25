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羅廷瑋棄權稱遭綠營霸凌 吳思瑤：不該把責任甩鍋

中央社／ 台北25日電

國民黨立委羅廷瑋24日在立法院程序委員會投棄權票，今天在臉書發文致歉，稱遭到綠營霸凌民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，羅廷瑋一度燃起的道德勇氣，最終被黨的要求與束縛壓垮，也不該把責任甩鍋給其他陣營。

羅廷瑋表示，這幾個月來，他和團隊遭到了來自綠營排山倒海的霸凌，他感到心力交瘁，做出令支持者失望，也令他後悔至極的錯誤決定，在程序委員會就退回總預算的表決，投下了棄權票。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。

吳思瑤指出，身處第一線要反映民意的民代，念茲在茲最重要的就是民意，相信羅廷瑋昨天在程序委員會選擇棄權，是真的受到民意對他的呼喚，但沒想到經過一個晚上，也許是受到國民黨內部更大的壓力，羅廷瑋曾一度燃起的道德勇氣，最終還是被黨的要求、束縛給壓垮。

吳思瑤表示，羅廷瑋作為民代，對於政策的主張及發言，本來就應當受公共監督和檢視，但他現在稱都是民進黨的錯，把昨天的決定錯誤，說成是來自於民進黨什麼樣的壓力。

吳思瑤認為，羅廷瑋這樣的說法是自己無法承擔，把責任甩鍋給其他陣營，非常不負責任。作為一個政治工作者，這樣的說法欠缺成熟，國民黨不要千錯萬錯都是民進黨的錯，作為民選立委，對自己的政策表態，意見表達都要負起最終的責任。

吳思瑤 國民黨 民進黨 立法院 羅廷瑋 霸凌

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