國民黨立院三長就職 朝野黨團先禮後兵
立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，民進黨團總召柯建銘及民眾黨團總召黃國昌都前來祝賀。國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇表達感謝，傅崐萁打趣對著柯建銘表示，今天是先禮後兵，國民黨會盡職強力監督政府。
傅崐萁對於柯建銘帶著黨團三長前來祝福表達感謝，表示希望對比較憨厚老實的林思銘手下留情，不要對善良的人「軟土深掘」，傅崐萁強調王鴻薇擅長協調，人雖寬厚但有鐵娘子的個性，今天是一團和氣先禮後兵，國會任何事情都可以討論協商，國民黨會聯合支持的力量對政府強力監督。
柯建銘表示今天本來是來致意不致詞，但是捍衛執政黨政策本來就是民進黨團職責，希望以後都能理性問政，朝野之間能建立在良性競爭讓台灣更好。黃國昌則說國民黨有很多優秀的委員，在野立委有許多共同的目標，請國民黨的朋友多多指教。
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