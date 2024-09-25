快訊

高雄某國小校長偷拍女童被羈押 新校長就任驚見插座還藏隨身碟

日本經典髒話「馬鹿野郎」來自中國？罵人的文化歷史

小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

國民黨立院三長就職 朝野黨團先禮後兵

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（前排右二）、書記長林思銘（前排右一）、首席副書記長王鴻薇（前排左二）及出席立委們一起合影。記者潘俊宏／攝影
立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（前排右二）、書記長林思銘（前排右一）、首席副書記長王鴻薇（前排左二）及出席立委們一起合影。記者潘俊宏／攝影

立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，民進黨團總召柯建銘民眾黨團總召黃國昌都前來祝賀。國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇表達感謝，傅崐萁打趣對著柯建銘表示，今天是先禮後兵，國民黨會盡職強力監督政府。

傅崐萁對於柯建銘帶著黨團三長前來祝福表達感謝，表示希望對比較憨厚老實的林思銘手下留情，不要對善良的人「軟土深掘」，傅崐萁強調王鴻薇擅長協調，人雖寬厚但有鐵娘子的個性，今天是一團和氣先禮後兵，國會任何事情都可以討論協商，國民黨會聯合支持的力量對政府強力監督。

柯建銘表示今天本來是來致意不致詞，但是捍衛執政黨政策本來就是民進黨團職責，希望以後都能理性問政，朝野之間能建立在良性競爭讓台灣更好。黃國昌則說國民黨有很多優秀的委員，在野立委有許多共同的目標，請國民黨的朋友多多指教。

立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，民進黨團總召柯建銘（右二）前來祝賀，國民黨團總召傅崐萁（左二）、書記長林思銘（左三）、首席副書記長王鴻薇（左一）表達感謝。記者潘俊宏／攝影
立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，民進黨團總召柯建銘（右二）前來祝賀，國民黨團總召傅崐萁（左二）、書記長林思銘（左三）、首席副書記長王鴻薇（左一）表達感謝。記者潘俊宏／攝影
立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，民眾黨團總召黃國昌（中）前來祝賀，受到國民黨立委歡迎。記者潘俊宏／攝影
立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，民眾黨團總召黃國昌（中）前來祝賀，受到國民黨立委歡迎。記者潘俊宏／攝影
立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）、書記長林思銘（右）、首席副書記長王鴻薇（左）向與會立委致意。記者潘俊宏／攝影
立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）、書記長林思銘（右）、首席副書記長王鴻薇（左）向與會立委致意。記者潘俊宏／攝影
立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，民眾黨團總召黃國昌（右）前來祝賀，國民黨團總召傅崐萁（左）表達感謝。記者潘俊宏／攝影
立法院新會期開議，國民黨團今天舉辦黨團三長就職典禮，民眾黨團總召黃國昌（右）前來祝賀，國民黨團總召傅崐萁（左）表達感謝。記者潘俊宏／攝影

傅崐萁 國民黨 林思銘 柯建銘 民眾黨 民進黨 王鴻薇 黃國昌

延伸閱讀

羅廷瑋投棄權票後道歉 傅崐萁：不要那麼脆弱

羅廷瑋程委會投棄權挨批 林思銘：依黨團章程罰款

禮讓外交國防召委 林思銘：藍委沒很大意願

立院召委選舉在即…藍白三長茶敘 傅崐萁：會持續走下去

相關新聞

獨／韓國瑜親自出席民主基金會 廖達琪、盧業中任正副執行長

台灣民主基金會今天召開董事會，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜親自出席會議。據了解，會中決議藍現任代理執行長、中山大學榮...

出任民主基金會執行長 廖達琪：擦亮民主自由招牌

台灣民主基金會今上午召開董事會決定執行長人選，最後由代理執行長廖達琪擔任執行長、政大教授盧業中任副執行長。廖達琪會後表示...

小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

日本學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸今天上午在清大開講，與清大人社院學士班主任姚人多對談，聊台灣政治未來發展，小笠原...

投棄權票藍營炸鍋 羅廷瑋鞠躬道歉：正面迎擊綠營霸凌

藍白黨團昨天在立法院程序委員會處理總預算案暫緩列案時，國民黨立委羅廷瑋竟然棄權，引發軒然大波。羅廷瑋今天早上先在黨團大會...

張溫德升任北市副市長 議員：有工務背景可加強推動都更

北市府今發布新任副市長人事任命，原任副秘書長的張溫德升任副市長。國民黨議員詹為元認為，張溫德有工務背景，能貫徹市長蔣萬安...

在野繼續合作 立院外交及國防藍禮讓白營林憶君任召委

在民眾黨陷入柯文哲司法風暴後，藍白是否繼續合作成為政壇受關注的話題。立法院各委員會今日選舉召委，在在也能掌握的8席召委中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。