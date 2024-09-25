羅廷瑋棄權向藍營道歉 吳思瑤：民意不敵黨意的壓力

國民黨立法院黨團昨在程序委員會封殺總預算案，藍白攜手通過，但國民黨立委羅廷瑋投棄權票，引爆藍營怒火，羅今晨道歉，表示將向黨團自請處分。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，羅棄權是受到民意聲聲呼喚，遺憾國民黨立委民意不敵黨意的壓力，道德勇氣被壓垮。

吳思瑤今受訪表示，第一線反映民意的民代念茲在茲最重要是民意，相信羅廷瑋昨棄權，真的是受到民意對他的聲聲呼喚，沒想到過一個晚上，也許受國民黨內部更大壓力，遺憾國民黨立委民意壓力不敵黨意壓力，一度燃起的道德勇氣被垮。

吳思瑤說，羅廷瑋對政策的發言、對政策的主張，應當被公共檢視，只是現在千錯萬錯，把這些錯說成都是民進黨給他的壓力，都是不負責任，這樣說法欠缺成熟，作為民選立委，對自己政策表態、意見表達都要負責。

對於總預算案遭封殺，吳思瑤再強調，昨天是立法院破天荒第一次程委會被擋，藍白要毀滅自己國家、恣意妄為，藍白會付出相當的代價，民進黨過去不會在程委會擋下任何一個議案，更何況是總預算，立委審預算是天職，不審就是瀆職，立委應當審預算、可以砍預算，但不應該瀆職當薪水小偷。