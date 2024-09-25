羅廷瑋投棄權票後道歉 傅崐萁：不要那麼脆弱

藍白黨團昨天在立法院程序委員會處理總預算案暫緩列案時，國民黨立委羅廷瑋「棄權」引發藍營炸鍋。據悉，羅廷瑋發現事態嚴重，希望致歉止血，在國民黨團幹部提供意見後，於今天上午公開鞠躬對藍營內部與支持者道歉。

國民黨立法院黨團昨在程序委員會提案將總預算案暫緩列案，藍白攜手通過提案，但台中市立委羅廷瑋投棄權票，引爆藍營支持者灌爆他的臉書，反彈極大。羅廷瑋今天在立法院教育及文化委員會召委選舉完後公開道歉，表示已經深刻檢討自身錯誤。

據了解，羅廷瑋昨天事發後，了解事態嚴重，感到緊張與懊悔，希望能夠彌補過錯，對黨內與支持者致歉。不過羅廷瑋仍年輕，不清楚如何處理較為妥適。國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強極為關注此事，也希望協助羅廷瑋，所以便提供意見，建議第一時間道歉止血。

據悉，傅崐萁又於今天黨團大會上對羅廷瑋說：「苦勸你很多次了，大家會協助你挺過去（指罷免），不要那麼脆弱」，這次事件也讓大家看到反彈有多大，未來投票絕對要團結，一票不能少。

羅廷瑋今天上午先發出道歉聲明，隨後在羅智強、王鴻薇陪同下對外鞠躬道歉。

羅智強表示，羅廷瑋確實犯了嚴重錯誤，不過道歉聲明相當誠懇，不只道歉也自請處分，相信羅廷瑋已在此事學到教訓，現在就是給予勉勵，繼續學習，勇敢對抗民進黨的霸凌，與大家一同往前走。