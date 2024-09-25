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神人級學者小笠原 預測台灣選情精準但也有失準時

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本學者小笠原欣幸。 圖／聯合報系資料照片
日本學者小笠原欣幸。 圖／聯合報系資料照片

日本知名政治學者小笠原欣幸受邀到清華大學擔任榮譽講座教授，吸引學生踴躍選課，小笠原研究台灣選舉政治多年，曾經準確預測總統大選結果而有了「選舉神人」的稱號，不過他彙整各家民調數據的研究方式，也曾被國內學者質疑是犯了方法論的謬誤，不過小笠原的研究不只是靠民調，對他而言，民調只是參考，重要的是田野調查和許多深度訪談，才是「神準」的原因。

小笠原欣幸曾任日本東京外國語大學名譽教授，早年主要研究興趣在英國政治思想史，1994年到政大擔任客座研究員，受到當年首次台北市長選舉的影響，開始研究台灣選舉及政治，轉而專攻台灣的族群問題、選舉議題等。

他多次預測台灣選舉的投票結果，2020年總統選舉時，他預測總統蔡英文得票率57.7%，與實際得票率57.1%僅相差0.6個百分點，幾乎完全命中。在立委席次方面，小笠原預測民進黨62席、國民黨37席、民眾黨5席、時代力量3席，無黨籍和其他黨派6席，最後只有民進黨與國民黨有一席的誤差。從此被國內網民封為「台灣選舉預測神人」。

小笠原曾表示，他研究台灣選舉30年，幾乎每年到台灣田野調查，尤其選舉年，他會來台參加學術研討會或自費來台訪談，訪台次數已經超過150次。另外，除了每天分別閱讀聯合報、自由時報、TVBS等國內媒體報導評論，也會看立法院質詢內容，每天至少要花6小時吸收台灣相關的政治資訊，也藉著田野調查、訪談了解台灣地方政治。

2022年九合一地方選舉前，小笠原預測縣市長選戰，國民黨將取得15席、民進黨5席，民眾黨和無黨籍各1席。此一預測結果，曾引發國內一陣騷動。最終投票結果，民進黨取得5席完全命中，國民黨取得13席，僅有金門預測與結果不同；民眾黨取得1席、無黨籍2席。得票率方面，國民黨是50.03%，民進黨41.06%，民眾黨1.49%，無黨籍6.19%。差距都在4%以內。

小笠原強調從事選舉研究須維持價值中立，不過若干發言往往引發正反不同解讀，今年大選後，小笠原分析民眾黨和國民黨站在同一陣線，將無法凸顯「第三勢力」的主體性，還談到立委黃國昌「躁進好鬥」，黃國昌對此回應，很多事情不能看表面的浮象，對台灣政治實際發生的情況還是要有較深掌握，評論才不會失準。

2024大選小笠原的預測仍被大讚神準，他選前預測賴清德的得票率為42.1%，與實際結果僅差約2個百分點 ; 他預測侯友宜得票率34.9%，最終得票率約33.5%，相差1.4個百分點 ; 至於柯文哲，小笠原預測得票率23%，最終結果約26.5%，相差3.5個百分點。國會選舉的部分，小笠原預估民進黨取得53席立委席次，與最終51席也只差2席，但預測當選的選區也錯了不少。

國民黨 小笠原欣幸 得票率 民眾黨 民調 民進黨

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