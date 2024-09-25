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羅廷瑋程委會投棄權挨批 林思銘：依黨團章程罰款

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨團書記長林思銘表示，如果沒有配合黨團決議投票的話，依照黨團章程規定罰款，至於黨中央是否處份，要由黨中央決定。圖／聯合報系資料照片
國民黨團書記長林思銘表示，如果沒有配合黨團決議投票的話，依照黨團章程規定罰款，至於黨中央是否處份，要由黨中央決定。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團昨在程序委員會提案，封殺明年度政府總預算案，但國民黨立委羅廷瑋投棄權票，引發軒然大波。國民黨團書記長林思銘表示，如果沒有配合黨團決議投票的話，依照黨團章程規定罰款，至於黨中央是否處份，要由黨中央決定。

羅廷瑋投棄權票後，引發藍營內部不滿。羅廷瑋在沉寂一夜後，今晨於臉書發表道歉聲明，並表示「對於違反黨團立場，投棄權票一事，我將向黨團自請處分，黨團的任何處分，廷瑋都接受，絕無異議。」林思銘表示，如果沒有配合黨團決議投票的話，依照黨團章程規定罰款。

至於羅廷瑋從程序委員會中被換掉，林思銘說，羅廷瑋早在上會期就表示不要繼續留在程序委員會，想回到地方服務選民，所以上會期末就依羅廷瑋的意思換掉，「在還沒發生這件事情以前，就已經把他換掉了。」

另外，有關羅廷瑋說他在地方被綠營霸凌，林思銘說，每位國民黨立委都會遇到綠營的不實指控，他們會跟選民澄清，並不是如綠營側翼、網軍所言，「我們每位委員都經得起考驗」。

國民黨 林思銘 立法院 罰款 羅廷瑋 霸凌

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