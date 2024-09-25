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總統以備戰來避戰不簽和平協議 吳思瑤：多數民意

中央社／ 台北25日電

總統賴清德24日說，以備戰來避戰，台灣絕對不可能簽和平協議，要靠實力確保和平，而不是靠一張紙。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪指出，賴總統的表述是台灣多數民意的展現，且中國是最不可信的國家。

賴總統24日出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練活動，並於致詞時提及，台灣不屬中華人民共和國一部分，不容併吞，另外也要與民主陣營站一起，共同發揮威懾力量讓獨裁者不敢輕舉妄動，也就是備戰來避戰，靠實力拿到和平，他可跟大家承諾，台灣絕對不可能簽和平協議，方舟計畫形成的保護力量，就是避免政府被迫簽和平協定，要靠實力確保和平，而不是靠一張紙。

對於賴總統的說法，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，賴總統的表述也是台灣多數的民意展現，而中國是當今國際社會最不可信的國家，跟中國談任何合作協議，都會承擔非常大的風險。

吳思瑤指出，與其去相信一個難以被信任的一紙合約、一紙協議，何不務實、負責地來強化台灣的國防安全、強化台灣內部全社會的防禦能力，因此民進黨團認同也支持賴總統的說法。

此外，台灣民眾黨團總召黃國昌受訪時表示，在全民國防的概念下，台灣必須增強整體防衛實力，並在全球共同追求民主、和平、人權的價值上，跟其他理念相近國家密切合作，而這也是全台人民的共識。

台海 吳思瑤 國防 賴清德

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