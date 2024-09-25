小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

日本學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸今天上午在清大開講，與清大人社院學士班主任姚人多對談，聊台灣政治未來發展，小笠原欣幸再次語出驚人預測柯文哲「年底前很可能起訴」，不過他同時也以日本過去幾個被判刑的國會議員為例，認為柯文哲之後再復出的競選口號將是「還我清白」只要選民買帳就有機會再次當選、連任，不過他也認為目前民眾黨在國會的8個席次沒有發揮選民期待中的「關鍵少數」想像，柯文戶或民眾黨民調下降是民眾黨需要深思考慮的困境。

小笠原欣幸首先談到今年總統大選，賴清德上任至今已經4個月，但賴清德的民調還是保持滿穩定的，與過去3任總統不太一樣，陳水扁、馬英九、蔡英文都是就職時是高峰，過了2、3個月民調就開始掉，但賴清德民調則是差不多維持就任時的民調狀況。

他分析，這是因為1月選舉時民進黨喪失國會多數席次，2月之後新的在野黨聯合對抗執政黨的局面出現，其中4年前投給蔡英文的選民中，就有3成左右的選民投給柯文哲，民進黨的支持票轉到柯文哲、民眾黨那邊去，但後來選民卻發現，國會的情況不是選民他們預期想的那樣，後來因此發生青鳥「飛出來」，因而引起中間選民的危機感，當中間選民被問到支不支持賴總統，中間選民自然回答支持。

小笠原欣幸也發現，柯文哲捲入金錢爭議，民眾黨已經定調是政治迫害，台灣內部政治對抗的情勢升高，但他認為1月的選舉是台灣選民發揮機會平衡台灣權力，一方面是認為民進黨執政8年了，也會繼續再執政4年，但同時選民又希望在野黨在立法院能平衡台灣政治權力，結果是民眾黨拿到8席「關鍵少數」，但後來的情況卻不如選民預期的那麼好。

他從日本政治學者圈的角度來看「關鍵少數」，認為日本的政治學者對「關鍵少數」的看法都差不多，如何善用關鍵少數的手段，大概就是先讓兩個主要政黨在國會對立，最好是陷入僵局，當僵局繼續時便會引起選民開始焦慮，因為選民不知道這樣的僵局是一個星期兩星期還是一個月，如果當國會僵局無法動，如果當下柯文哲帶著8位民眾黨立委進場、解決僵局，那第三勢力就會吸引選民的好評，選民就會覺得投給民眾黨就對了，這是想像中的關鍵少數，但台灣的情況卻不是這樣，而是出現藍白合，民眾黨與國民黨聯合跟執政黨對抗。他直言從海外學者的觀點來看，看不到台灣的第三勢力在哪裡、在做什麼。

小笠原欣幸認為，從1月選舉後民眾黨就要發現支持率在逐漸下降，這是民眾黨或是台灣的第三勢力要去考慮的事情。他認為現在台灣選民可能已經忘記7月之前發生了什麼事情，而都是關注柯文哲捲入的爭議，不過他認為接下來如何還很難判對，但大家關注的都是柯文哲的官司，因此他認為從媒體報導上來看，柯文晢年底前很有可能起訴，明年會發展如何還要再觀察。