拆彈民主基金會執行長 林佳龍釋善意獲韓國瑜點頭

台灣民主基金會今召開董事會，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜親自出席會議，據了解，會中決議現任代理執行長廖達琪擔任執行長，韓國瑜原來推薦的執行長、政大教授盧業中則擔任副執行長。外交部長林佳龍昨釋出善意與韓國瑜見面，討論基金會執行長人事，韓國瑜並在今日上午會前會點頭同意。

民主基金會執行長一職未決良久，民主基金會今日上午舉行董事會，由韓國瑜親自介紹推薦人選、力薦政大教授盧業中擔任執行長。外傳藍綠對執行長人選始終沒有共識，一度陷入可能在董事會訴諸表決的危機，不過有知情人士指出，林佳龍自8月起即頻頻相約韓國瑜，希望針對執行長人選一事做討論，兩人並成功在昨日上午於立法院會面。

知情人士指出，林佳龍向韓國瑜提議，由現任代理執行長廖達琪真除，擔任執行長，韓國瑜屬意的人選盧業中則擔任副執行長，另外兩位副執行長人選則由民進黨推派，認為這是藍綠之間最大公因數。對此，林佳龍今上午再與韓國瑜約定在召開董事會前見面，韓國瑜於會前會中點頭同意林佳龍所提出的方案。韓國瑜並在董事會中主動提出該方案，獲得董事會一致通過。

知情人士表示，林佳龍釋出最大的善意，就是希望能夠提前為執行長人選一事拆彈，而韓國瑜對廖達琪有一定的熟悉度，終於取得最後的共識。