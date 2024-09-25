民主基金會董事會 董事范雲、蔡明忠：不希望投票

台灣民主基金會今天召開董事會，將決定是否通過政大教授盧業中的執行長任命。董事范雲與蔡明忠會前同聲表示，不希望以投票表決人事案；范雲強調，期望韓國瑜有高度，以共識決處理人事案。

台灣民主基金會6月19日推舉立法院長韓國瑜擔任董事長，破除卡韓說法，但韓國瑜屬意的執行長人選、政大教授盧業中的人事案至今懸而未決，遭藍營人士質疑「卡盧」。

台灣民主基金會今天召開董事會，民進黨代表董事范雲於董事會前受訪表示，並沒有「卡盧」情事，上次開會當天因盧業中未出席，才沒有進行實質討論，今天韓國瑜和盧業中都會到場，進行開放的討論。

范雲表示，過去在前立法院長王金平擔任董事長的時代，當時也是民進黨執政，大家也都是用溝通、共識決的方式來處理執行長人事，希望韓國瑜也有如此高度。

董事會若對盧業中的提名未達共識，將進入表決程序。范雲對此坦言，「希望不用投票」，民主基金會是代表國家與公民團體的全民外交一環，希望能有跨黨派共識，希望大家對外能夠團結一致，爭取台灣國際空間。

國民黨代表董事蔡明忠會前受訪說，依照往例都是董事長提名，就可任命執行長，過去沒有投票的例子，希望今天也不要發生；任何基金會都是董事長、執行長一體，這是無庸置疑的。

蔡明忠表示，韓國瑜推派的盧業中是「心目中的理想對象」，今天韓國瑜親自主持會議，希望能通過盧業中執行長的任命案。

對於「卡韓」或「卡盧」之說，蔡明忠說，不做過多的預想，但很希望台灣的民主發展在一定軌跡上正常運作。

被問及對於真除代理執行長廖達琪的可能結果，蔡明忠表示，不做多想，但期盼還是盧業中擔任執行長；范雲則僅表示，並不清楚。