禮讓外交國防召委 林思銘：藍委沒很大意願

立法院各委員會今舉行召委選舉，國民黨立法院黨團禮讓外交及國防委員會召委給民眾黨立委林憶君。國民黨團書記長林思銘表示，外交國防委員會國民黨委員表達沒有很大的意願，在黨團三長溝通協調後，決定由林憶君擔任。

新會期藍白保持合作關係，國民黨是否禮讓一席召委給民眾黨，幾乎成為每會期的關注焦點。先傳一度傳出禮讓交通委員會召委，最終藍白直到昨晚才拍板定案，禮讓外交國防召委給林憶君。

林思銘表示，日前跟民眾黨立法院黨團三長會面，大家建立一個原則性共識，這幾天國民黨團三長也很努力溝通，外交國防委員會幾位委員表態沒有很大的意願，經溝通、折衷、協調後，決定由林憶君來擔任。他強調，大家充分尊重黨團決定。

不過，國民黨立委黃仁傳出有意爭取外交及國防委員會召委，但遭勸退，黃仁對此不滿，今外交及國防委員會選舉召委現場，未見黃仁現身。

另外，有關潛艦預算，林思銘說，外交國防委員會會嚴審，在安全性相關報告出來之後，才會讓海測這筆預算通過。