快訊

高雄某國小校長偷拍女童被羈押 新校長就任驚見插座還藏隨身碟

日本經典髒話「馬鹿野郎」來自中國？罵人的文化歷史

小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

聽新聞
0:00 / 0:00

禮讓外交國防召委 林思銘：藍委沒很大意願

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立法院黨團禮讓外交及國防委員會召委給民眾黨立委林憶君，國民黨團書記長林思銘表示，外交國防委員會國民黨委員表達沒有很大的意願，在黨團三長溝通協調後，決定由林憶君擔任。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立法院黨團禮讓外交及國防委員會召委給民眾黨立委林憶君，國民黨團書記長林思銘表示，外交國防委員會國民黨委員表達沒有很大的意願，在黨團三長溝通協調後，決定由林憶君擔任。圖／林思銘辦公室提供

立法院各委員會今舉行召委選舉國民黨立法院黨團禮讓外交及國防委員會召委給民眾黨立委林憶君。國民黨團書記長林思銘表示，外交國防委員會國民黨委員表達沒有很大的意願，在黨團三長溝通協調後，決定由林憶君擔任。

新會期藍白保持合作關係，國民黨是否禮讓一席召委給民眾黨，幾乎成為每會期的關注焦點。先傳一度傳出禮讓交通委員會召委，最終藍白直到昨晚才拍板定案，禮讓外交國防召委給林憶君。

林思銘表示，日前跟民眾黨立法院黨團三長會面，大家建立一個原則性共識，這幾天國民黨團三長也很努力溝通，外交國防委員會幾位委員表態沒有很大的意願，經溝通、折衷、協調後，決定由林憶君來擔任。他強調，大家充分尊重黨團決定。

不過，國民黨立委黃仁傳出有意爭取外交及國防委員會召委，但遭勸退，黃仁對此不滿，今外交及國防委員會選舉召委現場，未見黃仁現身。

另外，有關潛艦預算，林思銘說，外交國防委員會會嚴審，在安全性相關報告出來之後，才會讓海測這筆預算通過。

召委選舉 國民黨 國防 林思銘 民眾黨 立法院 藍白

延伸閱讀

棄權票引藍營眾怒 羅廷瑋致歉：做一個勇敢的國民黨立委

立院召委選舉在即…藍白三長茶敘 傅崐萁：會持續走下去

修法提高釋憲判決門檻 藍列優先法案促27日一讀

民進黨擬為預算案聲請釋憲 林思銘：大法官都會覺得煩

相關新聞

獨／韓國瑜親自出席民主基金會 廖達琪、盧業中任正副執行長

台灣民主基金會今天召開董事會，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜親自出席會議。據了解，會中決議藍現任代理執行長、中山大學榮...

出任民主基金會執行長 廖達琪：擦亮民主自由招牌

台灣民主基金會今上午召開董事會決定執行長人選，最後由代理執行長廖達琪擔任執行長、政大教授盧業中任副執行長。廖達琪會後表示...

小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

日本學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸今天上午在清大開講，與清大人社院學士班主任姚人多對談，聊台灣政治未來發展，小笠原...

投棄權票藍營炸鍋 羅廷瑋鞠躬道歉：正面迎擊綠營霸凌

藍白黨團昨天在立法院程序委員會處理總預算案暫緩列案時，國民黨立委羅廷瑋竟然棄權，引發軒然大波。羅廷瑋今天早上先在黨團大會...

張溫德升任北市副市長 議員：有工務背景可加強推動都更

北市府今發布新任副市長人事任命，原任副秘書長的張溫德升任副市長。國民黨議員詹為元認為，張溫德有工務背景，能貫徹市長蔣萬安...

在野繼續合作 立院外交及國防藍禮讓白營林憶君任召委

在民眾黨陷入柯文哲司法風暴後，藍白是否繼續合作成為政壇受關注的話題。立法院各委員會今日選舉召委，在在也能掌握的8席召委中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。