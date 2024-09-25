立法院召委出爐 綠8藍7白拿國防

新會期立法院召委，民眾黨突破藍綠封鎖，搶下外交國防委員會！原本外傳立法院常設8個委員會將由藍、綠各掌握1席召委，但由於外交國防原定召委馬文君據傳想卸任，在國民黨無法推出繼任人選下，禮讓民眾黨立委林憶君，形成民進黨8席、國民黨7席與民眾黨1席的狀況。

藍禮讓外交國防

立法院25日早上舉行各委員會召委選舉。最終選舉結果出爐，國民黨的召委名單有：內政委員會徐欣瑩、交通委員會魯明哲、經濟委員會呂玉玲、教育及文化委員會萬美玲、財政委員會陳玉珍、社會福利及衛生環境委員會蘇清泉、司法及法制委員會吳宗憲，外交及國防委員會則由國民黨禮讓林憶君。

民進黨則是內政委員會張宏陸、外交及國防委員會王定宇、經濟委員會邱志偉、財政委員會賴惠員、教育及文化委員會范雲、交通委員會陳素月、司法及法制委員會鍾佳濱、與社會福利及衛生環境委員會黃秀芳。

藍外交召委不連任

上會期召委、國民黨立委馬文君無意連任，欲回歸地方服務；國民黨立委黃仁有意接任召委。國民黨立委陳永康堅持只擔任國防召委，遭國民黨立法院黨團告知，到時需抽籤，恐怕不見得如陳永康意，陳永康便婉拒擔任。此外國民黨立委徐巧芯也無意願。

有黨團幹部擔心，黃仁與中國關係密切，若擔任敏感的外交國防召委，恐會被民進黨做文章，因此原本要在25日一早的黨團大會協調，不過因黃仁未出席，最後黨團決定，外交國防委員會禮讓林憶君。

召委可決定議程

召委可決定各委員會的議程。立法院的待審議案數量龐大，以第10屆社會福利及衛生環境委員會舉例，該屆待審法律案就有965件，扣除掉立委考察、審預算等時間，4年任期也很難全部審查完畢，許多法案只能擱置。因此哪些議案能夠優先審查，掌握排審議程主導權的召委便成為重要角色。

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