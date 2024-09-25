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白獲禮讓一席召委 黃國昌證實23日與藍黨鞭確認

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）。圖／聯合報系資料照片

民眾黨今於立法院各委員會選舉召委日，在國民黨的禮讓下，首度拿下本屆一席召委。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，在野黨共同監督執政黨，23日早與國民黨進行廣泛討論，包括禮讓召委一事。

立法院各委員會今選舉召委，國民黨立院黨團於外交及國防委員會決定禮讓民眾黨團，共推民眾黨立委林憶君擔任召委。據稱，藍讓白一席召委的事情為23日藍白黨團三長於天成飯店會面時，正式確定但不對外透露。

關於立院委員會召委禮讓一事，是否在23日天成飯店會面時就討論，黃國昌表示，在「在野黨監督執政黨」這個共同目標下，民眾黨團三長和國民黨團三長針對非常多議題深度且廣泛交換意見，召委選舉此事也在討論範圍中，非常感謝國民黨和外交及國防委員會的委員們，共同支持林憶君出任此會期外交及國防委員會的召委。在野黨共同監督執政黨，民眾黨團也會秉持務實、理性、科學和就事論事，站在人民立場，扮演好監督角色。

對於程序委員會中，藍白黨團昨在立法院程序委員會處理總預算案暫緩列案時，國民黨立委羅廷瑋棄權引發批評。黃國昌說，此事不會影響兩黨合作，「廷瑋也發表了道歉聲明，對於廷瑋面對的壓力及展現出來的懊惱，我是非常能夠理解。」民眾黨團會繼續執行民眾黨主席柯文哲交付黨團的任務，重要的事情、團進團出的立場不會有任何改變。

召委選舉 國民黨 民眾黨 藍白 藍白合 黃國昌

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