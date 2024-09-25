影／立院藍白合 國民黨禮讓國防委員會召委給林憶君

立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君，林憶君表示今天才被通知藍白合作接下召委，對於潛艦國造預算表示將會嚴審。

立法院長韓國瑜及副院長江啟臣今天都到國民黨國防外交委員會的召委選舉會場，會議開始前民眾黨團總召黃國昌也到委員會向國民黨立委致意，林憶君到場逐一向每個委員打招呼，在國民黨總召傅崐萁陪同下向不續任召委的馬文君致意，結果朝野立委以推舉方式選出民進黨立委王定宇及林憶君為召委。