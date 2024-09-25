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影／立院藍白合 國民黨禮讓國防委員會召委給林憶君

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

立法院今天舉行8個委員會的召委選舉國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君，林憶君表示今天才被通知藍白合作接下召委，對於潛艦國造預算表示將會嚴審。

立法院長韓國瑜及副院長江啟臣今天都到國民黨國防外交委員會的召委選舉會場，會議開始前民眾黨團總召黃國昌也到委員會向國民黨立委致意，林憶君到場逐一向每個委員打招呼，在國民黨總召傅崐萁陪同下向不續任召委的馬文君致意，結果朝野立委以推舉方式選出民進黨立委王定宇及林憶君為召委。

林憶君表示，對於潛艦國造預算表示將會嚴審。至於馬文君則說她之前當過，其他委員有興趣可以當，不管有沒有當召委，在委員會都強力監督。

民進黨立委立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，民進黨立委王定宇（中）等在國防委員會呼「戰力強」口號。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，民進黨立委王定宇（中）等在國防委員會呼「戰力強」口號。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君（後左二），林憶君在國民黨團總召傅崐萁（後左三）陪同下向出席立委致意。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君（後左二），林憶君在國民黨團總召傅崐萁（後左三）陪同下向出席立委致意。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君，國民黨團總召傅崐萁（右三）及立法院長韓國瑜（左二）都出席國防委員會。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君，國民黨團總召傅崐萁（右三）及立法院長韓國瑜（左二）都出席國防委員會。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君（右），民進黨團立委王定宇（左）續任召委，兩人推舉召委後彼此致意。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君（右），民進黨團立委王定宇（左）續任召委，兩人推舉召委後彼此致意。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君（左），民進黨團立委王定宇（右）續任召委，兩人推舉召委後彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君（左），民進黨團立委王定宇（右）續任召委，兩人推舉召委後彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君，民眾黨團總召黃國昌（右二）特別前來向立法院長韓國瑜（右三）及國民黨立委馬文君（右一）等致意。記者潘俊宏／攝影
立法院今天舉行8個委員會的召委選舉，國民黨將國防委員會召委禮讓給民眾黨林憶君，民眾黨團總召黃國昌（右二）特別前來向立法院長韓國瑜（右三）及國民黨立委馬文君（右一）等致意。記者潘俊宏／攝影

召委選舉 國民黨 民眾黨 民進黨 潛艦國造 韓國瑜 黃國昌

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