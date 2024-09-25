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電價10月是否調整？ 彭啓明：尊重專業

中央社／ 台北25日電
環境部長彭啓明。圖／嘉義縣政府提供
環境部長彭啓明。圖／嘉義縣政府提供

今年第2次電價審議會預計9月底召開、決定10月起的電價。環境部彭啓明今天表示，全世界都面臨電費高漲的問題，台灣相對便宜，但仍要考慮物價波動；這部分尊重審議會專業審查決定。

外界關切9月底經濟部將召開今年第2次電價費率審議會，將決定10月起新電價。

由於環境部也有派代表出席，外界關心環境部對於電價的態度為何。環境部長彭啓明今天表示，電價是專業，環境部沒有太大意見。

彭啓明進一步提到，全世界在俄烏戰爭後，更重視能源安全，特別是天然氣價格還是滿高的，電價適當反映成本也重要，全世界都面臨電費高漲的問題，台灣相對便宜，但仍要考慮物價波動。

彭啓明說，希望台電在公司營運改革更有效率，但不論是台電需求、政府補助或電價調整，環境部都會尊重專業。

行政院長卓榮泰20日表示，若立法院通過撥補台電新台幣1000億元可以用在穩定民生電價，讓台電財務比較健全；民生電價4月調過後，基於民生穩定，不應該再調漲，但還是要看電價審議委員會審議結果。

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