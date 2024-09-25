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北市副秘張溫德升任第三副市長 林延鳳酸蔣「舊籃子裡找菜」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員林延鳳。 圖／聯合報系資料照片
民進黨北市議員林延鳳。 圖／聯合報系資料照片

北市總人口數去年5月重回250萬大關，但近月遞減，最快9月底又將跌破250萬以下。市長蔣萬安第三副市長人選直至今日終於出爐，由原任副秘書長的張溫德將升任副市長，民進黨議員林延鳳直呼，蔣萬安在舊籃子裡找菜，玩不出新把戲，也酸蔣用人與決策小圈圈，毫無邏輯可言。

林延鳳表示，蔣萬安面對議會與媒體的監督，從未具體回應「第三副市長」徵詢進度，放任報派消息滿天飛也不積極處理，至今我們仍無法得知他究竟徵詢哪些人選及選拔標準何在。  

她說，過去質詢蔣萬安此事，蔣還反譏「高雄也是」，稱她「雙標」，寧可對關心此事的民代噴政治口水，也不願意面對自己無人可找的窘境，但事實上，高雄第三副市長李懷仁走馬上任迄今逾四個月，蔣才提出人選，且繞了一大圈，仍只能在舊籃子裡找菜，玩不出新把戲。

林延鳳認為，蔣萬安應該就過去面對外界監督「第三副市長人選」的各種裝傻、失格回應，正式向全體市民道歉。

她說，在250萬人口行情隨時不保之際，蔣萬安才匆匆宣布讓張溫德出任第三副市長，根本就是「人口政策」和「用人決策」雙重失敗。

林延鳳直言，這不僅證明蔣市府推動一年多的「生育獎勵加碼」，無助於人口增長「大家可能領完錢就跑了」，北市在蔣萬安的失敗治理下，居住、就業環境留不住人，遷出人口過多，最後導致隨時喪失第三副市長職位的危機，而這危機的始作俑者，就是蔣萬安自己。

  她提到，張溫德的都計專業，狠狠打臉蔣萬安過去宣稱的「財經人選」，也和副市長李四川督導業務高度重疊。事實上，張擔任副秘書長期間，負責督導11個局處含捷運公司中，8個就是李四川管的，不禁質疑是因應李無法解決「京華城停工」，或李隨時可能到新北選市長，所以只好出此下策？

北市政府副秘書長張溫德今出任副巿長。 圖／聯合報系資料照片
北市政府副秘書長張溫德今出任副巿長。 圖／聯合報系資料照片

李四川 林延鳳 蔣萬安

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