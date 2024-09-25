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民主基金會今決定執行長 范雲：綠沒卡關 盼韓國瑜展現高度

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台灣民主基金會。圖／聯合報系資料照片
台灣民主基金會。圖／聯合報系資料照片

台灣民主基金會今上午舉行董事會，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜親自出席，力薦政大教授盧業中擔任執行長。針對執行長人選始終沒有決定，是否為民進黨董事卡關？作為董事之一的民進黨立委范雲表示，沒有這樣的事情。

民主基金會執行長一職未決良久，民主基金會今日上午舉行董事會，將由韓國瑜親自介紹推薦人選、力薦政大教授盧業中擔任執行長。不過，有知情人士指出，綠營態度並未放軟，最後可能訴諸表決，恐成為民主基金會在執行長人事案上，破天荒頭一次透過表決定奪。

對此，作為董事之一的蔡明忠在開會前表示，過去民主基金會執行長都是由董事長提名就任命，過去沒有表決的例子，也希望今天不要發生。對於外界傳出執政黨不屬意盧業中，並為此卡關，他則說，不會做過多的預想。

民主基金會於今年6月19日舉行董事會，由韓國瑜接任基金會新任董事長。韓國瑜早在4月即定調，由擁有外交專業的政大國際事務學院副院長盧業中接任。不過，執行長人事案卻遭綠營董事提議擱置，導致執行長現在仍由原副執行長廖達琪代理。

針對卡關一說，范雲說，沒有這樣的事情，並澄清說，執行長人選尚未決定是由於韓國瑜今年6月未能出席董事會，沒有辦法實質討論人選。她指出，過去也出現過朝小野大的情況，希望今日能夠以共識決的方式好好討論，找出跨黨派都能夠接受的傑出人選。

至於若無法達成共識，有沒有可能進入表決程序？范雲說，她不希望最後是採取投票的方式決定，希望韓國瑜能夠展現高度，開放討論，取得一個跨黨派的共識，並強調大家對外能夠團結一致是最重要的，台灣的國際空間才會更大。

據了解，韓國瑜計畫在今日董事會中介紹盧業中的學經歷，力薦他擔任執行長。不過知情人士指出，綠營董事的態度並未放軟，若堅持卡關恐提議表決決定，恐將成為民主基金會首次表決執行長人事案。

政大 盧業中 范雲 韓國瑜

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