羅廷瑋控綠營霸凌 何欣純要求舉例：地方相處都很客氣

藍白黨團昨天在立法院程序委員會處理總預算案暫緩列案時，國民黨立委羅廷瑋因棄權，引發軒然大波，他隔天公開道歉，強調會正面迎擊綠營霸凌。民進黨立委何欣純對此表示不解，並稱地方上民代間相處都很和氣，建議羅廷瑋舉例，訴諸社會公評。

針對棄權爭議，羅廷瑋沉寂一夜，今發聲明向支持者道歉，並稱將向黨團自請處分，未來將做個勇敢的國民黨立委，正面迎擊綠營霸凌。

同為台中立委的何欣純，上午赴交通委員會召委選舉投票前受訪指出，不知道羅廷瑋在說什麼，「如果他能說清楚，把曾經受到霸凌的什麼例子，也許我們可以訴諸於社會大眾來做公評」。

何欣純直言，她目前在基層跑行程也常常碰到羅廷瑋，大家都客客氣氣的，地方上很多民代對羅也很尊重、會尊稱他為「羅委員」，「不太清楚他受到的霸凌是什麼」。

媒體追問，羅廷瑋是否認為擋中央預算恐會扯台中市長盧秀燕後腿？何欣純表示，這是羅當下的決定，還是呼籲大家共同支持明年度中央政府總預算案，因為這不僅僅是台中建設，還有很多社福、長照預算等，尤其台中有許多重大交通建設。

何欣純說，盧秀燕也常常希望中央全力支持在地建設，政府也願意全力支持，前提是請藍白共同支持總預算案，能順利排入議程、審查、三讀通過各項重大建設預算，尤其是給台中市的，才能如期、如實補助地方。