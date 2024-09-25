盧業中任民主基金會執行長 黃國昌喊：全力支持

台灣民主基金會執行長一職懸缺，民主基金會今日召開董事會，將處理立法院長韓國瑜提名的執行長人選盧業中人事案。民眾黨立委黃國昌表示，盧業中是非常優秀的人才，韓國瑜能夠請到盧業中是國家福氣，民眾黨推派的董事周台竹會全力支持。

事前，有知情人士稱，民進黨態度仍舊強硬，可能訴諸表決，此事也將成為民主基金會在執行長人事案上，首次透過表決定奪。

黃國昌說，盧業中是非常優秀的人才，不僅是盧長期於學界耕耘，政大外交系主任於學術上的表現有目共睹，且長期參與民主基金會實際工作，絕對非常適任。

黃國昌強調，韓國瑜能夠請到盧業中擔任民主基金會執行長，這是國家福氣，台灣民眾黨在民主基金會所推派的董事周台竹對韓院長這項人事任命，全力支持。

國民黨立委張嘉郡說，外交是一致對外，不應該分藍綠，只要人選沒有問題，可以認真為國家做事就不應該卡。建議民進黨放下執著，支持韓國瑜提名的人選，一起為國家的外交努力。