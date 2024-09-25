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羅廷瑋棄權白營也不滿 林國成：小草失望但還沒絕望

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照片

立法院常設委員會今舉行召委選舉，傳出國民黨有意禮讓交通委員會給民眾黨立委林國成，但未成局。林國成今稱尊重黨團決議，「做事也不一定要當召委」。至於藍委羅廷瑋在在野聯手封殺總預算時投棄權票，白營內也有批評，林國成說，羅並非故意，「小草雖失望，但還沒到絕望」。

針對藍白合搶攻召委，林國成稍早在交通委員會受訪指出，在野合作沒有「條件說」，上次會議國民黨非常有誠意，藍白合作就會更緊密，這些並非民眾黨主動要求，也非國民黨強迫接受，他認為藍白合作應是基於理念，「沒有什麼東西先談好」，既然國民黨有雅量，民眾黨不會拒絕，但最終結果是由黨團三長決定。

林國成指出，先前傳出國民黨有意禮讓他出任交通委員會召委，但交通委員會通常很團結，無論藍白，共同監督部會業務、預算，為了和諧起見，最終談出的結果（禮讓外交及國防委員會）並未有強迫性作為，他身為黨員就會尊重，「成功不必在我，做事也不一定要當召委」，只要政黨合作順暢，都會支持。

此外，昨天國民黨、民眾黨團在立法院程序委員會聯手退回明年度中央政府預算案，但國民黨立委羅廷瑋卻棄權，引發藍白支持者不滿，民眾黨台中市黨部主委、議員江和樹直呼心寒，還建議黨未來也不一定要和國民黨同進同出。

林國成指出，羅廷瑋並非故意，但施力不周是事實，因為這是藍白聯合行動，地方支持者非常生氣，但應該還是會化解，錯了就錯了，也不要硬凹，「小草雖失望，但還沒到絕望」，畢竟這就是兩黨間的行動，結果卻不舉手，小草心裡當然不舒服。

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